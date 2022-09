El Montilla C.F. toma ventaja en la Copa Andalucía

Riotinto Balompié 0--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Así, el encuentro comenzó con un once que presentó cuatro de las nuevas incorporaciones dentro del esquema. Salvi, Calzado, Santi Rosa y Tate acompañaron a los ya habituales Molero, Alfonso Carraña, Maleno, Javi Ruiz, Manolete, José Carraña y Luque en un plantel auriverde que tomó el control del esférico desde el inicio. A los 7 minutos, Tate realizó un disparo que el cancerbero local tuvo que blocar de puños con dificultades.El Riotinto Balompié lo intentó, sin embargo, la solidez defensiva fue una de las notas más destacadas por parte vinícola, obstaculizando los tímidos acercamientos de los riotinteños. Pasado el ecuador del primer acto, Santi Rosa tuvo la segunda oportunidad para los visitantes en un disparo dentro del área que, de nuevo, salvó Rafa, cancerbero local.Por otro lado, las entradas por banda de Manolete y Tate fue lo más buscado por el conjunto auriverde, intentando el Montilla realizar transiciones rápidas para sorprender a su rival. Pese a ello, faltó contundencia en los metros finales no permitía maniatar de manera definitiva a un Riotinto que se mantuvo en pie y compitió cada pelota. Con esta perspectiva, el equipo local tuvo su oportunidad en el primer periodo con un balón suelto que alcanzó José Carlos para realizar un lanzamiento por encima del larguero.Tras dicha oportunidad, el ritmo del encuentro decayó hasta los instantes finales del primer acto, momento en el que el Montilla volvió a activar su faceta ofensiva y tuvo la ocasión más clara. Luque elevó el esférico por encima de la defensa para encontrar a Manolete dentro del área, realizando éste una vaselina ante la salida del guardameta que no obtuvo recompensa al despejar Rafa. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Riotinto encontró el único resquicio en toda la contienda para poder llevar a cabo su ocasión más destacada. Ángel Luis, con un disparo cruzado, puso a prueba a Molero, mandando el guardameta el balón a córner con una estirada por bajo. La ocasión no inquietó a un Montilla que siguió con el guion establecido y tuvo la paciencia suficiente para abrir la lata a los 58 minutos de juego. Salvi conectó un disparo desde media distancia que se coló en la portería riotinteña tras tocar en el palo izquierdo. Un gol de muy bella factura que trajo la consecuente alegría en la expedición montillana.Con el marcador a favor, el equipo vinícola manejo los tiempos con eficacia, no sucedieron acciones destacables en la parte final del encuentro y desde el banquillo se realizaron una serie de cambiosque permitieron refrescar al equipo y darle la consistencia necesaria para llegar hasta el final con la ventaja obtenida. De este modo, se alcanzó el pitido final con el triunfo montillano que permite a los de José Ángel Garrido estar a un paso de la fase final de esta Copa Andalucía, que tendrá en Mijas, sede para disputar los encuentros de semifinales y la gran final.Antes de todo ello, este domingo 11 de septiembre, a las 19.00 de la tarde en el Estadio Municipal de Montilla, los vinícolas tendrán que certificar su pase en la vuelta de esta eliminatoria ante el Riotinto Balompié.Rafa, Jesús, Álex Oliva, Rocha, Pichardo, Enma, Lepe, Peri, José Carlos, Ángel Luis y Abel. También jugaron Joselito, Mejía, Iván Vázquez, Guille Vázquez y Rubén.Molero, Calzado, Alfonso Carraña, Maleno, Javi Ruiz, Manolete, Santi Rosa, José Carraña, Tate y Luque. También jugaron Morillo, Paco Pino, Juanito y Soto.Salvi (m. 58).García Martínez, Miguel Ángel (Sevilla). Amonestó por parte local a los jugadores Álex Oliva y Ángel Luis. Por parte visitante, los amonestados eran Tate, Alfonso Carraña, José Carraña y Santi Rosa.Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Cuna del Fútbol Español de la localidad onubense de Minas de Riotinto, ante unos 600 espectadores.