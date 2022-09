El equipo de gobierno plantea la congelación de tasas y la bonificación de nuevas actividades empresariales

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla llevó ayer a la Comisión de Cuentas su propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2023 que, según ha explicado la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, contempla una congelación de las tasas municipales y la bonificación de algunos impuestos para potenciar el tejido empresarial e industrial de la ciudad."La propuesta plantea una congelación generalizada de las ordenanzas fiscales con el objetivo de no aumentar la presión fiscal sobre el ciudadano y, al mismo tiempo, dado que Montilla está adherida a la Red de Ciudades Industriales de la Junta de Andalucía, reducir algunas tasas para ser más atractivos ante la llegada de nuevas actividades", ha destacado Rodríguez.De esta forma, tal y como se recoge en la iniciativa Ciudades Industriales , la propuesta del equipo de gobierno socialista contempla bonificaciones fiscales por el desarrollo de actividades industriales. Así, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se recoge una bonificación del 95 por ciento el primer año, y del 50 por ciento el segundo, para actividades de nueva construcción que cuenten con, al menos, cinco puestos de trabajo indefinidos.En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dichas bonificaciones alcanzarán el 50 por ciento en el primer año, a la vez que se derogan las tasas de licencia de actividad y se establece un impuesto para aquellas actividades que deban regularizar su situación."Nuestro objetivo es potenciar el tejido industrial gracias a estas bonificaciones que faciliten la puesta en marcha de actividades y, al mismo tiempo, que Montilla sea atractiva para atraer nuevas iniciativas", ha especificado la responsable municipal de Hacienda.Por otro lado, junto a la congelación generalizada de tasas, se mantendrá una reducción del 20 por ciento en la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable para las empresas, siempre y cuando las actuaciones estén vinculadas a la actividad turística. Asimismo, respecto al ICIO, el Consistorio montillano mantendrá la reducción del 30 por ciento que se fijó durante el mandato anterior.Además, en lo que se refiere a medidas dirigidas a favorecer una ciudad más sostenible, a la bonificación de hasta el 50 por ciento sobre el IBI de naturaleza urbana para los inmuebles en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar ya existente, el equipo de gobierno amplía la medida a aquellas viviendas que apuesten por la energía fotovoltaica, sean o no propietarios del inmueble, además de las comunidades energéticas.