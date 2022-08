El Ayuntamiento declara "desierta" la licitación de la ludoteca municipal por falta de empresas interesadas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla acaba de declarar "desierto" el proceso de licitación del contrato para la prestación del servicio de ludoteca municipal al no concurrir ninguna empresa. Por este motivo, el Consistorio ha optado por iniciar un nuevo proceso que contempla, además de la gestión del servicio de cuidado diurno para niños, la dinamización del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Montilla.A finales del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Montilla inició el proceso para la licitación del servicio municipal de ludoteca por el plazo de un año –prorrogable hasta cuatro– por un importe de casi 11.000 euros. El pliego contemplaba la necesidad de prestar el servicio en las instalaciones de los colegios Beato Juan de Ávila y Vicente Aleixandre.De esta forma, el Consistorio pretendía consolidar un servicio municipal de cuidado diurno para niños que, desde hace varios años, se viene prestando en la ciudad con el objetivo de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que se encuentran trabajando, especialmente durante las jornadas no lectivas aunque laborales."El proceso se ha declarado desierto porque no ha concurrido ninguna empresa, por eso se va a trabajar en un nuevo pliego que, junto a ludoteca, también recoja la dinamización del Consejo Local de Infancia", detalló ala concejala de Juventud e Infancia, Alicia Galisteo, quien insistió en la "apuesta del equipo de gobierno" por este "servicio fundamental para decenas de familias montillanas".