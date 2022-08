Buzón del Lector | Plaga de cucarachas en Montilla

FRANCISCO LLOPIS RUBIO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

se hace eco en sude la queja de un vecino por la elevada presencia de cucarachas en varios puntos de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.A lo largo del tiempo, en muchos lugares, se vienen sucediendo episodios que tienen que ver con las plagas, problema de difícil solución, entre otros motivos, porque no existe un remedio totalmente efectivo que acabe con ellas. De todos modos, incidir en la erradicación es algo que las autoridades tienen muy presente y los servicios de agua de la localidad, me imagino, lo tienen presente y tratan de que así sea.En nuestra localidad, gran parte de la población se ve afectada por este problema que, entiendo, no se trata con desidia por quienes tienen competencias, pero sí considero que deberían priorizar e insistir en su erradicación.Hacerlo público no es con la intención de culpabilizar a nadie de esta situación, sino de que se lleve a cabo un plan más efectivo que conlleve, entre otras cosas, la limpieza de las arquetas, especialmente de las que ya están atoradas y no permiten la canalización correcta de las aguas; también se debe solventar los olores que desprenden algunas alcantarillas y que son foco de una higiene inadecuada, así como el estudio y solución de algunos tramos que seguramente están mal recanalizados y que pueden ser el foco del tema que nos ocupa.De forma generalizada, el vecindario realiza tareas de limpieza de nuestro entorno más cercano, para que, entre otras cosas, hacer que Montilla y sus calles sean lugares agradables, a pesar de que, para otros tantos, la limpieza parece ser tarea exclusiva de la autoridades y no de cada uno de los ciudadanos que aquí convivimos.Esto no quita para que, a nivel general, las calles de Montilla sean limpiadas con asiduidad y no centrar preferentemente la actividad en calles y zonas muy concretas y de todos conocidas, también necesarias y que son muy utilizadas por quienes aquí convivimos.Concienciarnos del problema de las cucarachas y tomar soluciones se debe convertir en una prioridad, dado que las viviendas se están viendo afectadas, así como las personas que habitan en ellas y que, por muchos motivos, alteran la estabilidad emocional de muchas de ellas, que conllevan fobias incontrolables.Desde estas palabras, que son el sentir de muchas personas, queremos hacer más público este problema para que, en la medida de las posibilidades, nuestro Ayuntamiento y Aguas de Montilla tomen las estrategias adecuadas para intentar erradicar esta plaga y el tema se considere prioritario, aun siendo conscientes de que existen muchas cuestiones a las que dar solución cada día.