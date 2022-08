Buzón del Lector | Pasos elevados mal diseñados

JOSÉ MARÍA GÓMEZ MÁRQUEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude la queja de un vecino sobre la situación de los pasos peatonales elevados que existen en la localidad. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.A través de este medio quiero denunciar que el 95 por ciento o más de los pasos elevados de las calles de Montilla no cumplen con la normativa de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Tan solo los pasos elevados que existen junto a las rotondas realizadas por otras empresas ajenas al Ayuntamiento sí cumplirían con lo estipulado legalmente.La Junta de Andalucía establece que el peralte de los pasos elevados no debe superar los diez centímetros y deben disponer de una rampa de un metro de longitud. Además, estas rampas no deben superar el 10 por ciento de pendiente. De este modo, si la altura del paso elevado fuese de 12 centímetros, entonces la longitud de la rampa tendría que ser de 120 centímetros.El incumplimiento de esta normativa podría considerarse como obstáculos en la vía pública, lo que me gustaría trasladar al Área de Urbanismo y de Infraestructuras para que se vigile y se pongan los medios necesarios para solventarlo. Y es que, en caso de accidente –sufrido por un coche, una moto o un patinete– por culpa de uno de estos pasos elevados, el Ayuntamiento de Montilla podría enfrentarse a consecuencias judiciales negativas.