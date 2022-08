Buzón del Lector | La Dependencia, a debate

DARIO SÁNCHEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El objetivo de esta carta no es otro que el de dar a conocer una nueva iniciativa ciudadana surgida con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad con respecto a la atención a las personas mayores y dependientes.Antes de nada, es necesario analizar la diferencia que existe entre un problema político y un problema social. En el caso de los problemas políticos, nos enfrentamos a diferentes sensibilidades, mientras que en el caso de un problema social, sus consecuencias afectan a toda la sociedad.Desde mi punto de vista, uno de los problemas sociales que tiene nuestra sociedad es la necesidad de atención que necesitan las personas mayores y dependientes que, en algunos casos, se enfrentan a los últimos años de vida en condiciones pésimas.La vejez, que en otros tiempos era corta, barata y en compañía, hoy se ha transformado en larga, cara y en soledad. Para paliar este problema se está aplicando una Ley de Dependencia que cada día se enfrenta a nuevos retos.En mi opinión, la gran mayoría de los ciudadanos no hemos tomado conciencia del problema al que nos enfrentemos. Por eso, humildemente, un pequeño grupo de amigos –unos, trabajadores y otros, usuarios de esta ley– queremos constituir un foro de debate en el que, dejando de lado las discusiones, se aporten ideas y experiencias para poder ayudar a todos los conciudadanos.No somos políticos, ni comerciantes. Tampoco buscamos dinero, ni vendemos nada: solo queremos ideas y, si se consideran interesantes, apoyo para poder llevarlas a cabo. Queremos que se valore el trabajo de cada una de las auxiliares que prestan la Ayuda a Domicilio los 365 días del año, con desplazamientos a las casas de sus mayores bajo cualquier circunstancia climática, en periodos de vacaciones, fines de semana... Una labor que requiere, además, grandes esfuerzos físicos y psicológicos, así como innumerables responsabilidades.El aporte social que brindan estas trabajadoras es gigante, nada comparable a otros trabajos –sean públicos o privados–. Sin embargo, se trata de una labor que, a mi juicio, es poco valorada por la sociedad y por muchas instituciones. Por todo eso, este grupo de amigos tocamos a su puerta a través de estas líneas para buscar lo que más aprendí aquí: la nobleza del pueblo andaluz. Y los animo a que me den su apoyo para mejorar nuestra sociedad. Desde ya, muchas gracias.