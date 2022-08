Buzón del Lector | Apoyo al Foro sobre Dependencia

RAFAEL ESPUNY MOYANO

se hace eco en sude una carta de apoyo alque se está tratando de impulsar en Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Desde siempre se ha dicho que “piensa más un necesitado que un abogado” y, también, que “niño que llora, no mama”. No cabe duda de que los usuarios y auxiliares de la Ley de la Dependencia son o somos personas necesitadas: los usuarios necesitan que lleguen las ayudas establecidas para poder sobrellevar sus problemas y los trabajadores del sector necesitan que se valorice su trabajo social, laboral y económicamente.A día de hoy, la clase política está totalmente desprestigiada, ya que muchas personas consideran que solo miran por sus intereses personales y el único objetivo que tienen es insultarse unos a otros, ignorando totalmente los problemas de los ciudadanos.Por eso me parece fundamental elpara debatir sobre posibles soluciones a tan grave problema social, que ahora directamente solo afecta a las personas mayores y a sus familias pero que, con la rapidez que pasa el tiempo, va afectando cada vez a más ciudadanos. Opino que si este foro coge relevancia, puede obligar a los servidores públicos a mirar más por la aplicación de esta ley y mirar menos su ombligo.Yo doy todo mi apoyo a esta idea porque a mí me parece vergonzoso que ante la indiferencia total de los servidores públicos y de la gran mayoría de los medios de comunicación, el año pasado fallecieran en España 128 personas cada día esperando a recibir las ayudas que les reconoce la Ley de Dependencia.