Asaja advierte que la sequía podría reducir a la mitad la cosecha de aceituna en toda la provincia de Córdoba

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La "delicada situación" por la que atraviesa el olivar de la provincia de Córdoba ha llevado hoy al presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa, a advertir que "el estado actual de sequía podría reducir la cosecha de aceituna a la mitad".Según el máximo responsable de la organización agraria, frente al aforo medio de 300.000 toneladas que suele registrar la provincia de Córdoba en un año normal de cosecha, "podría quedarse en unas 180.000", una situación que llega, además, "en un momento crítico para los productores de aceite de oliva, sumamente afectados por el alza del precio de los suministros, como los abonos, los fitosanitarios y el gasóleo, que se encuentran disparados y subiendo progresivamente"."Si se comparan los gastos de esta campaña con respecto a la situación de hace un año, el coste del gasóleo se ha incrementado, pasando de 56 céntimos el litro a 1,30 euros el litro", ha apuntado el presidente de Asaja-Córdoba, quien ha subrayado que el gasto en abonos es también "muy considerable", hasta un 105 por ciento superior respecto al año pasado.Según Ignacio Fernández de Mesa, la menor producción de aceite "se basa no solo en que haya menos aceituna colgada del árbol, sino que, además, esa aceituna tiene bloqueada su propia fábrica de aceite y mientras no se den unas condiciones climáticas favorables, no comenzará a producirlo, con lo que podría llegar a las almazaras con mínimos rendimientos”.Por último, el presidente de Asaja-Córdoba reconoció que también "preocupa mucho" la campaña 2023-24. "La mala situación en la que van a encontrarse los olivos por la falta de agua hará que, de no tener un próximo otoño e invierno con precipitaciones más que suficientes, los árboles no sean capaces de cargar aceituna por su debilidad fisiológica", alertó.