Más del 73% del alumnado cordobés supera la Prueba de Acceso a la Universidad en la convocatoria de julio

El 74,22 por ciento de estudiantes andaluces presentados a la Fase de Acceso de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en Andalucía, en su convocatoria extraordinaria de julio, ha logrado el aprobado, lo que supone 4.310 de un total de 5.807 estudiantes examinados. Este porcentaje baja con respecto al resultado obtenido el pasado año, cuando el 82,70 por ciento del estudiantado superó satisfactoriamente los exámenes.En esta edición, celebrada entre el 12 y el 14 de julio, se han matriculado un total de 10.479 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior. Esta es la segunda vez que la prueba extraordinaria se celebra en julio, en vez de en septiembre, tras la experiencia del pasado año. El objetivo del cambio de fecha ha sido adelantar los procedimientos de admisión a las universidades.La realización de la PEvAU en julio permite que las matrículas puedan realizarse durante las dos primeras semanas de septiembre, lo que hace posible que el alumnado se incorpore a las clases desde el principio de curso, no durante las dos primeras semanas de octubre, algo que ocurría al realizarse los exámenes en septiembre.La nota más alta ha sido un 9,9 obtenido por un estudiante en la provincia de Córdoba. Las siguientes mejores calificaciones se ha registrado en Granada, de un alumno con un 9,8; y en Sevilla, con dos estudiantes con un 9,75 y un 9,69. A continuación, destacan seis jóvenes con un 9,6 procedentes de Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. La puntuación lograda en la Fase de Acceso es posible complementarla con cuatro puntos adicionales que se logran en la Fase de Admisión, en función de la calificación obtenida en estos exámenes y la ponderación que se haga según el grado que se solicite.Atendiendo al género, de las 3.070 mujeres que han realizado la PEvAU un total de 2.239 la han aprobado, lo que supone un 72,93 por ciento; mientras que, en el caso de los hombres, 2.071 de los 2.737 presentados han obtenido un resultado satisfactorio, lo que equivale a un 75,67 por ciento.Por universidades, la de Almería ha registrado un 62,99 por ciento de estudiantes aptos, lo que supone que 303 de 481 han logrado el aprobado; la de Cádiz ha conseguido un porcentaje del 80,74 por ciento, de manera que han superado los exámenes un total de 696 de 862.El estudiantado aprobado en la Universidad de Córdoba asciende a 364 de 497, lo que representa un 73,24 por ciento; los aptos en la Universidad de Granada suman 606, un 72,57 por ciento de los 835 examinados; en la Universidad de Huelva ascienden a 228 de 325, es decir un 70,15 por ciento; y en la Universidad de Jaén el saldo ha sido del 79,95 por ciento, lo que se traduce en 339 de 424.Por su parte, la Universidad de Málaga cuenta con un 73,46 por ciento de alumnado apto, lo que equivale a 775 de 1.055; la Pablo de Olavide arroja un porcentaje de aprobados del 81,82 por ciento, con 153 estudiantes de 187 con resultados satisfactorios. En la Universidad de Sevilla el estudiantado que ha superado las pruebas se eleva a 846 de un total de 1.141, un 74,15 por ciento.A esta convocatoria extraordinaria de la PEvAU también se han presentado estudiantes que, teniendo superada ya la Fase de Acceso o estando exentos de ella, como les ocurre a quienes ya tienen un título de Técnico Superior, quieren subir nota para obtener hasta cuatro puntos adicionales. Ha sido un total de 8.531 personas con la siguiente distribución: 4.236 examinados de una materia, 3.890 de dos, mientras que de tres y cuatro han sido 386 y 19, respectivamente. Todo ello supone un global de 13.250 exámenes, en los que se ha obtenido la máxima calificación en 172 de ellos.Igual que ya se aplicó en la PEvAU ordinaria, celebrada el pasado mes de junio, la prueba consiste en una única propuesta, compuesta por un mayor número de preguntas, con el fin de integrar los contenidos correspondientes a todos los bloques de cada asignatura y los estudiantes puedan seleccionar qué preguntas responder.Una vez conocidos los resultados, el día 27 de julio, a partir de mediodía, se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el próximo 29 de julio a las 23.59 de la noche.Para participar en el procedimiento de admisión, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía advierte que es necesario formular la solicitud de preinscripción entre el 27 y el 29 de julio por todo el alumnado, aun estando suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba.Al tratarse de un procedimiento de los denominado de concurrencia competitiva, en el que no se pueden incluir solicitudes fuera del plazo establecido, el programa informático mediante el que se presenta la solicitud, permite consignar una calificación inferior a cinco puntos, que será actualizada automáticamente cuando la universidad otorgue una nueva nota, y si esta es igual o superior a cinco puntos, dicha solicitud será atendida en el procedimiento con todos los derechos.La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 2 de septiembre. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, con una duración de cinco días, hasta el 6 de septiembre.Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la. En esta plataforma quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna.