La Unión inicia la primera "vendimia sostenible" de su historia gracias a sus dos nuevas plantas fotovoltaicas

Una sociedad en constante crecimiento

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La cooperativa agrícola La Unión, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, inició ayer la primera "vendimia sostenible" de su historia, tras la puesta en marcha deque abastecen de energía a esta entidad que desarrolla la mayor vendimia de toda Andalucía.Desde la pasada semana, tanto la sede administrativa de la entidad, situada en la confluencia de la Avenida de Italia con la Avenida de Boucau y las calles Burgueños y Fuente Álamo, como las instalaciones ubicadas en la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, cuentan con sendas plantas fotovoltaicas que forman parte delque ha impulsado la cooperativa."Hoy en día no basta con elaborar y comercializar aceites y vinos de calidad sino que, además, debemos esforzarnos por hacerlo de manera sostenible y con el máximo respeto hacia nuestro entorno", aseguró el director-gerente de La Unión, Francisco Fernández, quien reiteró el compromiso de la cooperativa montillana por "tratar de frenar los efectos del cambio climático"."La variación térmica se deja notar, especialmente, en los campos de nuestros socios, donde se aprecian mermas en las cosechas y alteraciones en los propios ciclos vegetativos de las plantas", reconoció Francisco Fernández, quien añadió que "afortunadamente, cada vez existe más población concienciada con este tema y más consumidores que no solo buscan la calidad de los aceites y vinos sino, además, el compromiso de las empresas con un modelo responsable y sostenible de sus procesos".Las plantas fotovoltaicas, dotadas de más de 200 placas solares, "están produciendo energía eléctrica procedente del sol y, con ellas, seremos capaces de ahorrar cerca del 40 por ciento de los costes de la energía", aseguró Francisco Fernández."De este modo, nuestra cooperativa está contribuyendo a reducir el impacto medioambiental que tanto daño está haciendo en nuestros cultivos y que, este año, están soportando temperaturas muy altas y ocasionando adelantos en las vendimias como nunca habíamos visto antes", aseveró el responsable de la cooperativa montillana.Las primeras variedades que se han empezado a recolectar son la moscatel y la chardonnay, ideales para la elaboración de vinos jóvenes sin crianza. "Desde el punto de vista sanitario, la uva se encuentra bien pero los daños que han provocado las altas temperaturas y la falta de agua están presentes", reconoció Francisco Fernández, quien advirtió que el personal de la cooperativa afronta una vendimia que será "compleja"."Las primeras estimaciones para esta campaña no son muy buenas, ya que esperamos un descenso de la producción de entre el 20 y el 25 por ciento con respecto a la cosecha anterior", aseguró el gerente de La Unión, quien recordó que las viñas han sufrido "varias olas de calor y una falta de agua considerable", que han hecho que las cepas "estén muy resentidas".A su vez, Fernández anunció que la cooperativa iniciará también "en los próximos días" la vendimia tinta, con la recolección de las variedades merlot y syrah. Precisamente, la entidad montillana comenzó a trabajar en la pasada década de los noventa en dos plantaciones experimentales situadas en el término municipal de Montilla con el fin de analizar la aclimatación en la comarca de una veintena de variedades de uva negra.Desde su fundación en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la cooperativa agrícola La Unión ha experimentado un notable crecimiento que le ha llevado a desarrollar la mayor vendimia de toda Andalucía, lo que propicia una producción media de unos 10 millones de litros de vino blanco, 1,5 millones de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva.El constante aumento de socios, junto con la creciente producción de aceite y vino, animaron a la entidad a construir unas nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y con una extraordinaria capacidad de almacenamiento.Asimismo, junto al domicilio principal de la cooperativa, situado en la Avenida de Italia, la entidad dispone de otro local enclavado en la calle Juan Colín, sobre una parcela de 6.000 metros en la que, además de almacenar vino y aceite, se ha dado cabida durante años a numerosas culturales y recreativas de la localidad, en un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados.