El Hogar de Tardes Mamá Margarita amplia su atención a menores de entre 3 y 6 años con el apoyo de Generali

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: I. TÉLLEZ

El Hogar de Tardes Mamá Margarita, un proyecto de la Fundación Social Universal (FSU) dirigido a la defensa de los derechos de la infancia y, especialmente, de los menores en situación de vulnerabilidad, duplicará el próximo curso el número de niños atendidos en la etapa de 3 a 6 años gracias al apoyo de la Fundación Generali.Ambas instituciones han rubricado esta mañana un convenio de colaboración por el que la firma aseguradora no solo aportará 25.000 euros a esta actividad, sino que ofrecerá apoyo a través de su red de entidades y servicios de seguimiento y evaluación del programa.De esta forma, el Hogar de Tardes Mamá Margarita, cuyas instalaciones se ubican en el antiguo parvulario de los Reyes Magos, pasará a atender a una veintena de menores en la etapa escolar de Infantil, además de reforzar el trabajo con los padres de estas familias en situación de vulnerabilidad."Esta alianza nos va a permitir mejorar el trabajo que se viene desarrollando desde hace once años porque, además de esa ayuda económica, la colaboración busca ir más allá con el intercambio de conocimientos, o empoderar al equipo de trabajo a través de la formación", ha destacado Carmen Mesa, técnica de la FSU.Un apoyo "importante", como ha destacado José Ríos, presidente de la Fundación Social Universal, quien ha señalado que esta andadura se inició en el seno de la firma Rioma, de la que es fundador, "para colaborar en hacer algo que permitiera mejorar nuestra sociedad"."Estamos convencidos de que aportar con lo que tenemos por mejorar la vida de otros es calidad en nuestro día a día y estamos agradecidos que cada vez sean más las personas que compartan este compromiso y podamos seguir dejando un mundo más habitable a los niños", ha asegurado el presidente de la FSU.En ese sentido, Javier Aguirre, responsable de comunicación de Generali, ha subrayado que el Hogar de Tardes Mamá Margarita se convierte en el cuarto proyecto en el que su Fundación participa de forma directa en España "porque no es una mera ayuda, sino que se busca participar"."Nuestro objetivo es crear un red de personas que ayudan a personas. Para ello buscamos trabajar juntos a través de aplicaciones para hacer un seguimiento y avanzar, además de construir una red de diálogo con otras organizaciones", ha indicado.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha querido reconocer el trabajo que la FSU y el Hogar de Tardes Mamá Margarita vienen realizando por la infancia de Montilla, una labor que se verá reforzada gracias a este nuevo convenio."Es fundamental la colaboración público-privada y, en este caso entre fundaciones, para llegar a sitios a los que no se podría llegar de otro modo", ha apostillado el primer edil, a la vez que ha destacado la importancia de ofrecerles a los niños las herramientas necesarias "para enfrentarse a un mundo difícil con la mayor igualdad posible".El Hogar de Tardes Mamá Margarita es una apuesta por los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad de Montilla que tiene por finalidad favorecer su desarrollo emocional, social, físico y académico, brindando un entorno de protección, bienestar y crecimiento. Desde el Hogar de Tardes se acompaña y empodera a una media de 36 niños y a sus familias cada curso, con la ayuda de toda la comunidad.De este modo, gracias al apoyo recibido diferentes entidades e instituciones, así como organizaciones, empresas y de los vecinos de Montilla, el Hogar de Tardes Mamá Margarita está "construyendo esos espacios que niñas y niños necesitan para crecer en el ejercicio de sus derechos, felices, con un presente digno y un futuro prometedor".