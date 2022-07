5 factores que los jugadores experimentados tienen en cuenta a la hora de elegir un casino online

1. La presencia/ausencia de una licencia



2. Gama de juegos



Diferentes tipos de máquinas tragaperras (a veces en número de varios miles). Ruleta, incluyendo el modo en vivo. Juegos de cartas: póquer, blackjack, etc. Dados (un juego de dados). Keno.

3. Aspectos financieros



4. Servicio de atención al cliente



5. Bonificaciones