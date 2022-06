Sin margen de error

Montilla C.F. 0--1 Club Atlético Central

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. dio un paso atrás en sus aspiraciones de ascenso. En el estreno del nuevo tapete artificial que luce el feudo vinícola, ante una grada que presentaba su mejor entrada de toda la temporada, los pupilos de Jesús Fernández no fueron capaces de aprovechar sus ocasiones ante un Atlético Central que supo rentabilizar una de sus acciones ofensivas para llevarse los tres puntos. Esta derrota por la mínima de los montillanos deja la cuarta plaza a cuatros puntos, quedando nueve en juego.El choque comenzó con un plantel foráneo activo, queriendo tomar el protagonismo y con oportunidades sobre la meta de Molero. Un disparo por encima del larguero a los 4 minutos de Paquito fue la primera del encuentro. Minutos después, Molero tuvo que intervenir en un nuevo disparo de Paquito, mandando el balón a córner con una meritoria intervención en el mano a mano.Los montillanos no estaban cómodos sobre el terreno de juego, no había continuidad en sus acciones y el bagaje ofensivo se redujo a centros al área que no encontraban rematador. No obstante, en el tiempo de descuento del primer acto, llegó la ocasión más clara del encuentro para los auriverdes. Un balón en largo permitió a Paco Pino realizar una galopada hacia el área, errando el delantero en el uno contra uno ante el cancerbero visitante cuando tenía todo a favor para anotar. Su disparo se marchó rozando el poste. Con esta acción, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla mejoró. El cuadro local tomó el mando del esférico, tuvo más insistencia sobre la portería rival en la fase inicial e incluso tuvo una clara ocasión en un remate de primeras de Juanito que blocó Manu. Pese a ello, el Atlético Central no bajó los brazos y a los 75 minutos, aprovechó su oportunidad. Un balón dentro del área que no despejó la defensa fue recogido por Javi Terrero, realizando el atacante un disparo cruzado para mandar el esférico al fondo de las mallas y dejar helada a la parroquia vinícola.De ahí al final, los montillanos se volcaron sobre la meta hispalense en busca de una remontada que, por desgracia para los intereses auriverdes, no llegó. Luque en un remate de cabeza que el guardameta despejó sobre la línea, tuvo la oportunidad más clara.Con esta derrota, el conjunto vinícola se mantiene en quinta posición, con 59 puntos. A falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato, la próxima cita ante el C.D. Guadalcacín puede ser definitiva de cara a apurar las últimas de ascenso. El encuentro tendrá lugar el domingo, a las 12 horas, en tierras jerezanas.Molero, Pedro Caballero, Soto, Juanito (Jesús Bono m. 62), Adri Delgado, Santi (José Carraña, m. 62), Alfonso Carraña, Paco Pino (Luque, m. 62), Javi Ruiz (Chechu, m. 73), Galisteo y Manolete (Álex de la Cruz, m. 76).Manu, Pumar, David Horillo, Luismi (Clau, m. 88), Benavent, Mateo (Edgar, m. 84), Ismael Maruja (Javi Terrero, m. 63), Paquito (Sho, m. 79), José Mari, Ramón y José.Javi Terrero (m. 76).Pan Fernández, Rafael (Jerez). Amonestó por los locales al jugador Alfonso Carraña y por los visitantes a Mateo.Partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputando en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 800 espectadores.