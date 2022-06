Sergio Urbano pide a los simpatizantes de Ciudadanos que "no caigan en el desánimo" y acudan a las urnas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Este viernes finaliza la campaña electoral para la conformación del parlamento andaluz y su presidencia. El montillano Sergio Urbano, que participa en la candidatura cordobesa de Ciudadanos en el puesto 3, ha querido lanzar un último mensaje de esfuerzo a quienes simpatizan con los naranjas, "pero sobre los que han podido calar los mensajes de desánimo lanzados por diferentes formaciones".“Nuestros votantes no pueden desanimarse y escuchar a los tristes que dicen que vamos a desaparecer, porque no es cierto, sólo desapareceremos si la gente deja de apostar por Ciudadanos y sabemos que eso no va a pasar porque no es lo que sentimos en el día a día, no es lo que sentimos cada vez que nos reunimos con colectivos o que pisamos la calle” ha explicado Urbano.Asimismo el portavoz de Ciudadanos en Montilla y candidato en las listas ha asegurado que "nuestro votante es mucho más inteligente y que trabajado bien". "Las consejerías capitaneadas por Ciudadanos son las que han sacado adelante a Andalucía en plena pandemia de la covid y lo hemos hecho gobernando para todos, apostando y dignificando las políticas sociales, a la vez que hemos aplicado las políticas liberales en empleo y economía haciendo de nuestra tierra lo que debería haber sido hace mucho tiempo, la cabeza en el progreso en España”, ha asegurado.Urbano ha querido también centrarse en las encuestas señalando que “a Ciudadanos las encuestas jamás le han sido favorables en Andalucía". "En 2015 nos daban cero escaños y conseguimos nueve. En 2018 decían esas encuestas que sacaríamos once parlamentarios y al final conseguimos veintiuno”, ha explicado.Por esta razón, el candidato montillano ha enfatizado que el voto a Cs es en este momento totalmente decisivo. "Tan solo un puñado de votos más por provincia puede asegurar la entrada de un considerable número de escaños que garantice la continuidad de Ciudadanos en un Gobierno de estabilidad y trabajo”, ha recordado.Finalmente, Urbano ha destacado que Ciudadanos no ha dejado de trabajar ni un solo día por los andaluces, por los cordobeses y por los montillanos. "En campaña esta formación no ha tenido que maquillar un sólo dato, no ha tenido que salir con vergüenza. Salimos con mucha dignidad porque nuestros vecinos querían políticos que trabajaran con honestidad y de manera efectiva y eso sólo lo hace Ciudadanos” ha concluido.