Por Andalucía defiende un sistema público de Atención a la Dependencia para dignificar a las trabajadoras

La coalición Por Andalucía celebró ayer por la tarde un encuentro con simpatizantes y militantes en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" de Montilla como cierre a una jornada de "intensa actividad" centrada en conocer las principales demandas de dos sectores generadores de empleo en la comarca, como son las industrias agroalimentarias y el sistema de atención a la Dependencia.

El encuentro, que contó con la participación de los cabeza de lista por Córdoba, José Manuel G. Jurado y la montillana Rosa Rodríguez, y la eurodiputada Sira Rego, analizó algunos aspectos fundamentales que desde la coalición defenderá desde el Parlamento Andaluz "y que no son otros que luchar por los derechos y el bienestar de la gran mayoría de los andaluces".En este sentido, Rosa Rodríguez detalló que, a raíz del encuentro con las trabajadoras del servicio de Atención a la Dependencia de Montilla, desde Por Andalucía se trabajará para "la dignificación de la Dependencia de los usuarios y de los trabajadores". "Los recursos han sido y siguen siendo precarios, y es una situación que se debe revertir a través de un sistema público de cuidados que le dé dignidad al trabajo, pero también reducir los trámites y plazos para que sean reconocidos estos derechos por ley", aseveró.Por su parte, la eurodiputada Sira Rego incidió, tras los encuentros mantenidos con cooperativas y agricultores, en la necesidad de avanzar en cuestiones europeas vinculadas a este sector, como es la aplicación de la PAC y la falta de cobertura que tiene de la agricultura familiar "que es la que fija población al territorio, genera empleo y da un futuro a esta tierra".

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS I. TÉLLEZ

"Nos preocupa la falta de interés por trasponer la Ley de Cadena Alimentaria para asegurar que no se venda a pérdida, y también por la falta de ejecución de los fondos europeos por parte de la Junta de Andalucía, fundamentales para cuestiones de modernización del campo o adaptación climática", sostuvo Rego.Por todo ello, desde Por Andalucía no dudaron en animar a los montillanos a que acudan a las urnas este domingo porque "estamos a un paso de cambiar la historia para no involucionar en los derechos conseguidos para la ciudadanía". "debemos impedir que se siga con la privatización de derechos en beneficios de unos cuantos", aseveró Rodríguez.