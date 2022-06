Pádel ibérico analiza las mejores palas de pádel Head de 2022

MANUEL SÁNCHEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PIXABAY.COM

Una de las marcas más conocidas por todos es, a nivel global, ya que noen el, sino que es protagonista de otros deportes míticos de raqueta como el tenis, donde tiene a grandes figuras ay destaca tanto enTambién en el sector del pádel es una marca completa, en lalas mejores palas del mercado, en sus, podrás equiparte para jugar tus partidos con ropa, paleteros, mochilas o zapatillas de la más alta calidad con el diseño másEn este artículo nos vamos a centrar en las palas, y no podemos empezar con otra que no sea la, la pala utilizada durante gran parte de la carrera de “El Mago de San Luis”,. Si Sanyo Gutiérrez es tu ídolo y te gustaría tener su, este modelo loconen la tienda de Pádel Ibérico, ya que puedes ver opiniones de clientes sobre Pádel ibérico Esta pala que destaca por su polivalencia, al igual que, tiene lapara destrozar a tus rivales en los golpes ofensivos cerca de la red, pero también podrás manejar el punto a tuUna pala con las mejores tecnologías de, como son, que amplía el punto dulce y, o la presencia del grafeno en su construcción, que además de aportar dureza y, hace que la pala sea más duradera en, algo que los jugadores más pegadores podrán valorar mucho.El diseño es otra de las características que llaman la atención de esta, siguiendo la línea de blancode la raqueta de tenisse sitúa como una de las palas más bonitas del mercado.Sin duda, una de las sorpresas y revelaciones de la temporada es la, como uno de los jugadores con, y es que con, esta temporada están dispuestos a luchar por absolutamente todo.El arma queesta temporada no es otra que, una pala que al igual queestá pensada para los, con un balance alto y una, está pensada para aquellos jugadorestodas las cosas.Con un, en el que destaca el logo, cuenta con las principales tecnologías Head, para los usuarios más exigentes, como es, que ayuda a tener unDestaca además su, quea esos golpes suaves que los jugadores más avanzados quieran para hacerOtra de las palas de, en este caso, pero que por su formato y características también se pueden utilizar por hombres, son laEn este caso, tenemos a ladel mundo como una, mientras que Ariana Sánchez empuñaCada una de estas palas están adaptadas a cada jugadora, mientraslleva unaque le permite dominar ely marcar el ritmo del partido desde la posición del revés, siendo una de las jugadoras más completas del mundo,busca ganar la, con una velocidad de bola nunca antes vista desde la posición del drive, el ser zurda,tanto con el remate, como conEstas dos palas poseen lasque sus hermanas mayores, la, pero aportando, mejorandoHead no se olvida de la gama intermedia con lasy la, unas palas de un precio algo más reducido que las, pero que cumplen con los requisitos dedemasiado practicando este deporte. Ambas palas con una calidad-precio espectacular ya las demás series.La gama de acceso, cualquier jugador puede adquirir una pala de una firma tan reconocidasin por ello acometer un desembolsoPara cumplir estas condiciones tenemos dos, lapara ely lapara los chicos.No nos olvidamos de los más pequeños, aquellos jugadores que empiecen a practicar el pádel conpodrán disfrutar de la, uncon la garantía depara los más