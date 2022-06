La VIII Bienal Flamenca de la ONCE distingue a Antonio José Mejías como el Mejor Artista con Discapacidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Antonio José Mejías suma, desde ayer, un nuevo premio a su extenso palmarés artístico. La Bienal Flamenca de la ONCE, que este año alcanza su octava edición, ha decidido distinguir al cantaor montillano como el Mejor Artista con Discapacidad, un galardón que recogerá el próximo 30 de septiembre, durante el transcurso de una gala que tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica de Granada.Nacido en Montilla el 17 de abril de 1979, Antonio Mejías dio sus primeros pasos en el mundo del flamenco con tan solo diez años, cantando en fiestas y verbenas de su localidad natal y de algunos pueblos de la comarca. Al cumplir los 17 años, se inició en la difícil trayectoria de los concursos flamencos, acaparando numerosos premios, como el de "Jóvenes Flamencos" en Córdoba; el del Concurso Nacional "Memorial Camarón de la Isla", en San Fernando (Cádiz); o el del Concurso Nacional "Noches de Bajoguía", en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).El artista montillano ha compartido cartel con máximas figuras del cante como Chano Lobato, José Mercé o Fosforito y ha actuado en países como Suiza, Italia o Vietnam. En agosto de 2001, Antonio Mejías participó en la Semana del Flamenco promovida en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución fundada en 1932 y que, en la actualidad, constituye una de las universidades de verano más destacadas de toda Europa.En el año 2006 inició la grabación de su primer disco,, en el que el artista montillano versiona los poemas del escritor valdepeñero Paco Romero, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión y por Pedro Sierra. El disco, que salió a la venta en 2007, ofrece un recorrido por la diversidad de estilos del flamenco, destacando los tangos, las bulerías, las alegrías, las mineras o los fandangos.Pese a su juventud, el artista montillano atesora una gran cantidad de reconocimientos, entre los que destaca el primer premio conseguido en 2010 en el XIX Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. A su vez, Mejías cuenta en su currículum con otros importantes galardones como el Primer Premio por Siguiriyas y el Primer Premio por Cartageneras que consiguió en 2005 y en 2006 en el Festival Internacional del Cante de Las Minas que, desde 1961, se viene celebrando en la localidad murciana de La Unión.En esta ocasión, la Bienal de la ONCE ha querido reconocer a Antonio José Mejías, vendedor de la ONCE y apadrinado en 2018 por Antonio Fernández Díaz,, ocho años después de que le entregara el premio del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba en 2010.Mejías presentó a la VIII Bienal Flamenca de la ONCE una, así como varios cantes con una temporera de Montilla, una, unas malagueñas y unas bulerías. “Ahí estaremos en Granada para demostrar que, en el mundo del arte, al igual que en todos los gremios, debe haber igualdad”, confesó el cantaor montillano tras conocer su distinción.