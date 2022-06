La Mesa del Ajo traslada al Gobierno su "preocupación" por la eliminación de algunos plaguicidas en Europa

El sector del ajo en España

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba y vicepresidente de la Mesa Nacional del Ajo, Miguel del Pino, ha participado en una reunión entre el Ministerio de Agricultura y la Mesa Nacional del Ajo –que representa a productores, comercializadores y transformadores de ajos de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Madrid– con el objetivo de analizar la problemática surgida a raíz de la eliminación de algunos plaguicidas en Europa.El encuentro contó con la presencia del director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa; de la directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce; así como del presidente y el vicepresidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete y Miguel del Pino. Todos ellos analizaron la "inquietud del sector" ante la desaparición de materias activas para el control de enfermedades, plagas y malas hierbas en este cultivo.Una reunión "muy positiva", según indicaron los representantes de la Mesa Nacional del Ajo, que permitió marcar una hoja de ruta para conseguir que el cultivo del ajo tenga materias activas autorizadas para el control de malas hierbas de hoja ancha, fungicidas efectivos para el control de enfermedades y productos para la desinfección de la semilla del ajo.En este sentido, desde la Mesa Nacional del Ajo señalaron que "se trata de una preocupación que traspasa las fronteras nacionales", tal y como quedó reflejado en la reunión del pasado mes de mayo en Cadours (Francia), por parte del Comité Hispano-Italo-Francés del Ajo, que representa al sector productor de dichos países.Por ello, Julio Bacete volvió a plantear por qué se tienen que prohibir en España determinados productos que se siguen utilizando e importando de fuera de la Unión Europea, “y que no han hecho ni harán ningún daño a la sociedad”."El ajo es un cultivo muy sensible a la competencia por malas hierbas y sin un adecuado control de éstas, los rendimientos caen en picado y no resultaría rentable su cultivo, siendo esencial tanto a nivel económico como social en numerosas comarcas agrícolas de la UE", apuntó, por su parte, Miguel del Pino, quien indicó que un campo infectado de malas hierbas dificulta en gran medida la recolección, haciéndola en algunos casos "inviable".El cultivo del ajo se encuentra extendido por amplias zonas del país, sumando en total en torno a 29.630 hectáreas con una producción de 309.100 toneladas (según datos de 2021). La producción de este cultivo mayoritariamente se exporta a otros países, tanto de la Unión Europea como fuera de esta (entre el 55 y el 70 por ciento de la producción se comercializa fuera de España). Cada año, solo el corte y recolección del ajo en el campo genera casi 1.000.000 jornales en España.La principal zona de producción de ajo en España es Castilla-La Mancha, que según datos de 2021 cuenta con unas 20.860 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía (5.120 ha), Castilla y León (1.820 ha), Madrid (890 ha) y Extremadura (530 ha). En la provincia de Córdoba, en esta campaña se ha registrado un descenso de superficie del 20 por ciento, por lo que habrá una disminución en el número de quilos recolectados.