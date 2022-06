La Diputación lanza 60 ayudas de 6.000 euros cada una para favorecer la contratación indefinida en pymes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba pone en marcha el programa, una iniciativa que anteriormente se denominabay que busca incentivar la contratación por tiempo indefinido de personas de la provincia de Córdoba. Según el responsable de esta área, Miguel Ruz, “este programa refuerza lo que era el conocido como"triplicando las oportunidades de sacar del desempleo a los cordobeses y cordobesas”.“Todo ello mediante la subvención de ayudas a pequeñas y medianas empresas, entidades privadas, por valor de 6.000 euros y siempre que sean contratos indefinidos, de un año completo o de dos años a media jornada”, ha añadido el delegado.El diputado de Empleo ha insistido en que “nos adaptamos a la reforma laboral con un programa que contempla 60 ayudas para toda la provincia y que cuenta con un presupuesto de 360.000 euros para este año”. Gracias a esta iniciativa, ha continuado Ruz, “estamos rescatando a gente con experiencia laboral y con una capacidad que va a ayudar a reforzar a las empresas donde se ubiquen. Preferiblemente serán personas de más de 45 años con experiencia y que lleguen no para aprender, sino para reforzar las competitividad de las entidades”.“Vamos a ayudar a gente con cargas familiares e hipotecarias y con proyectos a realizar. Además, uno de los objetivos de este gobierno es la lucha contra la despoblación, por eso vamos a primar a las localidades de menor tamaño”, ha apuntado Ruz.Podrán solicitar la subvención las entidades privadas ubicadas en la provincia que estén dadas de alta en una actividad económica y que tengan domicilio en la provincia o realicen la mayor parte de su actividad en ella. En cuanto a las contrataciones subvencionables, deberán ser exclusivamente por tiempo indefinido, bien a jornada completa o media jornada, formalizadas entre las fechas 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.Las personas que se contraten, o se hayan contratado con anterioridad al fin del período de solicitud de la convocatoria, cumplirán la condición de ser residentes en el municipio en el que esté ubicada la entidad beneficiaria o empadronadas en el resto de municipios de la provincia. La personas contratadas indefinidamente deben permanecer en la entidad un período mínimo de doce meses a jornada completa o 24 meses a media jornada para justificar la subvención concedida.En cuanto a los criterios para la concesión de las subvenciones, se tendrá en cuenta la localización del domicilio social de la empresa, que el contrato indefinido se efectúe después de la fecha de fin de la solicitud o antes y que el contrato sea a jornada completa o media jornada.La selección de las personas podrá ser realizada mediante solicitud de las entidades privadas al Servicio Andaluz de Empleo. No obstante, esto no será obligatorio. El plazo de presentación de solicitudes se abre mañana, 8 de junio, y concluirá el 28 de junio.