El PP agradece los "resultados históricos" en Montilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La presidenta del PP en Montilla, Auxiliadora Moreno, ha querido agradecer hoy la confianza depositada en el Partido Popular por los 4.799 montillanos que este pasado domingo aportaron su voto para que Juanma Moreno continúe al frente de la Junta de Andalucía, en esta ocasión respaldado por una mayoría absoluta. Así, Moreno ha destacado los "resultados históricos" obtenidos en Montilla, a la vez que ha asegurado "que trabajaremos para mantener la confianza que han depositado en nosotros"."En el PP estamos acostumbrados a trabajar muchísimo pero hasta ahora no habíamos obtenido este apoyo histórico y así lo disfrutamos anoche", ha reconocido Moreno, quien ha insistido que tras la euforia de la victoria, es el momento de "seguir trabajando desde la serenidad que aporta tener un gobierno con mayoría absoluta".Por ello, Moreno no ha dudado en asegurar que ante la "inseguridad" que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles, "la serenidad y las soluciones que ha aportado Juanma Moreno en estos tres años han favorecido estos magníficos resultados".En este sentido, la presidenta del PP local ha señalado que su objetivo es seguir "dejándonos la piel por los montillanos". "Tener al PP con mayoría absoluta en el Gobierno de la Junta significa que Montilla tiene muchísimas oportunidades", ha manifestado Moreno, quien ha invitado a todos los sectores de la ciudad "a trabajar para que la ciudad no pierda ninguna oportunidad"."Tenemos que ser una pieza clave en este Gobierno para que Juanma Moreno se comprometa con todos y cada uno de los proyectos que hemos defendido en esta campaña electoral", ha asegurado Moreno, quien ha apostillado que desde el PP de Montilla se seguirá trabajando por mantener la confianza de los montillanos con un equipo "renovado e ilusionado".