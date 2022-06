El Consistorio intensifica las labores de desinsectación de los parques debido a la alta presencia de pulgones

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla ha intensificado en los últimos días las labores de desinsectación de los parques y áreas infantiles de la ciudad ante el importante aumento de los ejemplares de pulgones que se extiende por la vegetación con flor, así como el mobiliario urbano cercano, como consecuencia del aumento de las temperaturas en los últimos días.La teniente de alcalde de Medio Ambiente, Raquel Casado, señaló que son varios los avisos ciudadanos por la creciente presencia de estos insectos en aquellos espacios donde son numerosos los ejemplares de plantas y árboles en flor pues, como explicó la edil, "son unos insectos que se concentran donde existe néctar para alimentarse, como en las acacias o jacarandas"."A pesar de la alerta y desagrado que pueden causar, hay que tener en cuenta que son insectos inofensivos, por lo que no existe ningún riesgo de utilizar las instalaciones en las que se detecte su presencia", indicó Casado, a la vez que detalló que desde hace semanas se viene realizando un tratamiento de feromonas "que busca minimizar la presencia del insecto en el suelo"."Las altas temperaturas han provocado que la plaga de pulgones haya crecido mucho en los últimos días, pero su presencia se acabará una vez acabe la floración", apostilló la responsable de Medio Ambiente, a la vez que reconoció las molestias que pueden causar entre los usuarios de parques y jardines afectados por los pulgones.Con todo, desde Medio Ambiente se trabaja un tratamiento de feromonas que busca limitar su presencia porque, según apuntó Casado, no se puede utilizar tratamientos insecticidas en estos espacios al no existir productos ecológicos para esta situación, "y los habituales comprenden unos riesgos que no nos permiten usarlos en un espacio público".