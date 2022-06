Denuncian esperas de hasta tres semanas para poder obtener o renovar el DNI y el pasaporte en Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, denunció ayer retrasos de hasta tres semanas en la concesión de las citas para la elaboración o la renovación del DNI y del pasaporte en las comisarías de la avenida Doctor Fleming y del Parque Figueroa, en la capital, o en las de Cabra y Lucena. Según el sindicato, "a día de hoy no hay posibilidad de conseguir estos documentos hasta el 23 de julio".El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que "el principal motivo de esta situación problemática es la falta de personal para afrontar la mayor demanda de esta documentación que se produce todos los periodos estivales"."En el caso de Córdoba, la demora es menor que en otras partes de España donde se llega a los dos meses de espera para la concesión de las citas, debido a que en las oficinas de aquí esta labor está siendo también llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional para evitar que se llegue a una situación de colapso, unas funciones que no forman de sus tareas encomendadas”.Ante esta situación, CSIF exige que se cubran los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial existentes, que se mejoren sus condiciones laborales y que se les dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar este servicio público con la calidad que merece la ciudadanía. “El resto no son más que irresponsabilidades derivadas de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, denuncia la central sindical.CSIF denuncia que, tras dos años después de haber sufrido la crisis sanitaria producida por la Covid-19, “la Dirección General de la Policía ha continuado con su nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos humanos que abocan al colapso de las oficinas de expedición de la documentación”.“Todo ello se está traduciendo en una progresiva pérdida de trabajadores, que ya supone que el organismo cuente con casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se le encomiendan las tareas administrativas y de expedición del DNI y del pasaporte”, recalca la organización.El Sector provincial de AGE de CSIF señala que “el incremento de citas por hora, la ampliación del horario de apertura (en Córdoba se está trabajando también los sábados por la mañana y todas las tardes de lunes a viernes) o la posible apertura del sistema a tres meses vista solo sirven para degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta”.