Dejan Huella pone en cuarentena su refugio a causa de un brote de parvo que ha afectado a veinte perros

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

La Asociación de Ayuda a Animales Abandonados "Dejan Huella", que gestiona el refugio municipal para perros y gatos situado en el paraje de Tintín, ha decretado una cuarentena generalizada en las instalaciones después de detectarse una veintena de perros afectados por parvovirus, una enfermedad infecciosa, de tipo vírica, grave y potencialmente letal, que ha afectado a una veintena de canes, de los que ya han fallecido catorce."Estamos desoladas porque el brote ha ocurrido precisamente en un momento en el que más cachorros había en el refugio", reconoció ala presidenta de Dejan Huella, Ana Beatriz Páez, tras el brote registrado la pasada semana y cuyo origen, señaló, podría ser una perra joven "que en principio había sido entregada con todas las vacunas y que por tanto solo estuvo una semana aislada al entrar en el refugio".Desde entonces, una veintena de cachorros se han visto afectados por la parvo, necesitando ser ingresados dada su complicada situación. Mientras tanto, con el objetivo de evitar que el brote se extienda, la asociación ha decretado la cuarentena en el refugio, por lo que no pueden entrar ni salir ningún animal."Al menos 14 cachorros han fallecido y otros cuatro se mantienen ingresados, es una situación desoladora, pero además nos está generando un coste económico muy importante", señalan desde la protectora, que desde hace días ha iniciado una campaña de sensibilización en redes sociales para conseguir recursos que les permitan hacer frente a los gastos veterinarios, además de la medicación preventiva que deben recibir el resto de los canes del refugio o el material de limpieza y desinfección en las instalaciones.Un momento crítico, reconoció Páez, al que deben hacer frente con un número de voluntario muy reducido. "Cualquier ayuda es bienvenida, tanto económica como humana, porque necesitamos voluntarios que colaboren en poder desinfectar las instalaciones y evitar que el brote afecte a más animales", apuntó la presidenta.Asimismo, desde la asociación protectora hacen un llamamiento de precaución a los propietarios de mascotas de la localidad "porque son muchos los casos de parvo que se están detectando en Montilla, por lo que es fundamental las vacunas y no pasear a cachorros o animales que no las tengan".