¿Podrías ganarte la vida con los juegos online?

La suerte no lo es todo



Practicar, estudiar y practicar



Enfocarte en un único juego



Saber manejar bien tu presupuesto



Conclusión



Dicen que la casa siempre gana y, en gran medida, es verdad. Pero también hay jugadores que pueden presumir de vivir del juego. ¿Te suena el nombre de Thomas Hyland? ¿Y Leo Margets? Los dos viven de jugar al blackjack y al póker respectivamente.En este artículo, nuestra especialista en juegos de casino en línea en España, Caren Amador, nos habla de la posibilidad de ganarse la vida con los juegos online. ¿Te interesa? ¡Entonces descubre cómo podrías empezar!A la hora de jugar en unen España, debes tener en cuenta que la mayoría de juegos de azar en línea tienen un gran componente de suerte. Esto quiere decir que, efectivamente y a largo plazo, la casa siempre gana.No obstante, hay ciertos juegos en los que la habilidad de los jugadores entra en juego. Por lo general, este tipo de juegos son aquellos en los que los jugadores compiten entre sí, en lugar de competir contra el casino.Por ejemplo, existen numerososen los cuales los jugadores deben pagar una tarifa al casino para jugar, pero después depende únicamente de ellos para ganar el dinero. En definitiva, deben competir entre sí para conseguirlo.Por tanto, aunque en las máquinas tragaperras online necesites tener suerte para lograr las combinaciones ganadoras, lo cierto es que en otros juegos la suerte no lo es todo.De hecho, los jugadores profesionales suelen decir que la suerte se trabaja, así que, en ocasiones, para ganar, necesitas algo más que eso.Nadie nace sabiendo jugar al póker, al blackjack o al bacará. Si quieres, algún día, ganarte la vida profesionalmente en este sector, debes conocer bien las reglas del juego. ¡Y no solo eso! Debes conocer diferentes estrategias y haber creado las tuyas propias.En primer lugar, lo que debes hacer es practicar durante horas y horas. Invertir tu tiempo en el juego que quieres dominar. Al fin y al cabo, la práctica hace al maestro, así que cuanto más practiques, más a fondo conocerás el juegoy mejor jugarás.Sin embargo, para jugar de forma profesional y ganarte la vida con los juegos de mesa en línea, debes ir un paso más allá. Esto significa que también debes estudiar: leer libros, seguir a jugadores profesionales, ver entrevistas y mantenerte siempre al día de las últimas novedades y noticias del sector.En definitiva, cuanto más sepas y controles del mundo de los casinos, mucho mejor. Y así, poco a poco, te irás convirtiendo en un/a experto/a.Lasson un juego de azar basado principalmente en la suerte, así que es muy difícil poder vivir de ellas. No obstante, hay otros juegos de casinos que te permiten combinar suerte y habilidad, y es en ese tipo de juegos en los que debes enfocarte.A este respecto, los expertos recomiendan centrarse únicamente en un juego. Si te gusta el póquer, juega, practica y estudia póquer. Si te gusta el blackjack o el bacará, lo mismo.De hecho, si vas a centrarte en un juego, también debes especializarte. Por ejemplo, puedes elegir la variación del póquer que te guste más o que se te de mejor. Como ya sabrás, hay muchas entre las que elegir: Texas Holdem, Omaha, 5 Card Draw, etc.Un jugador profesional sabe, ante todo, manejar bien su presupuesto. Por tanto, si quieres llegar a convertirte en uno de ellos y ganarte la vida con juegos de casino y tragamonedas, debes aprender también a controlar tu dinero y tus apuestas.Empieza jugando gratis hasta que tengas la experiencia necesaria como para poder apostar. Después, márcate un límite diario, semanal o mensual y no te pases de ahí. Con el tiempo, irás ganando cantidades más grandes, así que debes saber gestionar tu presupuesto desde el principio.Ganarse la vida en un casino en vivo o en línea no es nada fácil. Sin embargo, tampoco es imposible del todo. Muchas personas en el mundo lo han conseguido y, hoy en día, viven de su juego favorito. Al fin y al cabo, un viaje de mil millas comienza con un primer paso.