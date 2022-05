Montemayor sale a la calle para condenar la violencia machista tras el asesinato de una joven temporera

IRENE TÉLLEZ /REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha participado esta mañana, en representación de toda la institución provincial, en la concentración silenciosa que ha tenido lugar en Montemayor en señal de rechazo de la violencia machista tras el asesinato de la joven temporera de 25 años a manos de su pareja, que se dio a la fuga en la madrugada de este domingo y que ha sidoTras la concentración, que ha reunido a las puertas del Ayuntamiento a decenas de personas, Ruiz ha expresado la condena de toda la institución a este nuevo asesinato de violencia machista. "La violencia de género no es una cuestión meramente estadística, sino que se trata de mujeres asesinadas y de familias víctimas de esa violencia, ha aseverado Ruiz.“Es el momento de expresar nuestra unidad absoluta, de reafirmar nuestro compromiso para luchar contra esta auténtica lacra de la sociedad y de reafirmar también la convicción profunda de que se trata de una violencia machista”, ha señalado Ruiz. Por su parte, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha expresado su repulsa en nombre de todo el municipio "en repulsa de tan brutal caso de violencia machista, intolerable y despiadado".El máximo representante de la Diputación ha abundado en que “esta violencia ejercida contra la mujer por el simple hecho de serlo no se puede confundir ni dudar de ella, no se puede enmascarar ni llamar de otra manera, es una realidad contra la que tenemos que luchar en una sociedad democrática como la nuestra, moderna y avanzada”. “Tenemos que luchar con toda nuestra convicción, con toda la firmeza y toda la unidad contra toda esta violencia hacia las mujeres, violencia de género y machista”, ha reiterado Ruiz.Mientras tanto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba mantiene un operativo abierto con todas las patrullas disponibles para intentar localizar al presunto asesino, que se dio a la fuga tras apuñalar a la joven y arrojarla desde el vehículo a la carretera.