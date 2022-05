El Real Madrid recoge los frutos de su apuesta por la juventud

FOTOGRAFÍAS: PIXABAY

Corría el minuto 73 en el Santiago Bernabéu y el jugador argelino del City, Riyad Mahrez, ponía el 0-1 en el marcador que inflaba el global a 5-3 a favor del equipo de Pep Guardiola.Y esta vez parecía que era la definitiva. El Madrid ya había logrado remontar resultados adversos en octavos de final contra el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y compañía. En cuartos de final, lo hizo contra el Chelsea cuando el equipo inglés se puso 0-3 en el minuto 75. Y de nuevo remontó contra el City, un equipo colectivamente superior a los dos rivales previos del Madrid en Champions, y que encima había estado por encima en el marcador desde el minuto 2 de la ida en Manchester.Y parecía que hasta Carlo Ancelotti había lanzado la toalla al retirar a leyendas y figuras como Toni Kroos, Modric y Casemiro del campo, para dar paso a Rodrygo, Camavinga y Asensio.Pero el impacto desde el banquillo lo puso el City que con Jack Grealish, su flamante fichaje de 100 millones de euros; casi finiquitan el partido con dos ocasiones seguidas salvadas por Courtois y Mendy en la línea de gol.Minuto 88 y muchos aficionados ya habían incluso abandonado el estadio.Hasta que Camavinga lanzó un balón en profundidad para Benzema que centró para el descuento de Rodrygo. Y ahí todo cambió.Rodrygo volvió a marcar un minuto después para enviar el partido a la prórroga, y ahí hasta el Manchester City sabía que estaban acabados.La apuesta de Ancelotti por las caras jóvenes del equipo terminó resultando un acierto. Las entradas de Rodrygo, Camavinga y Asensio se sumaban a los ya presentes en el campo como Valverde y Vinícius Jr. que cambiaron tantas veces la cara a este equipo esta temporada.Por este tipo de actuaciones, el Real Madrid logró dar la vuelta a todos los pronósticos en su contra. Las casas de apuestas que elaboran probabilidades de victorias para cada equipo catalogaron al Real Madrid como el menos favorito en sus encuentros de vuelta contra el PSG y el City, y en sendas ocasiones el Real Madrid terminó victorioso. Esto es aún más meritorio en nuestros días, ya que los pronósticos de apuestas deportivas se elaboran a partir de complejos métodos matemáticos que calculan de forma muy precisa las posibilidades de cada equipo.No existen explicaciones claras y concisas de cómo este equipo pudo realizar tantas remontadas ‘in extremis’ de forma repetida esta temporada. Se habla de la famosa mística del Real Madrid, de su historia en competiciones europeas y del peso de su camiseta.Pero la realidad es que, sin la calidad individual de los jugadores en el campo, esto no sería posible. Lo que está quedando claro de esta temporada es que el Real Madrid está logrando una transición entre generaciones de jugadores sorprendente.Eduardo Camavinga es el último fichaje joven del equipo. El francés de 19 años viene sorprendiendo a diestro y siniestro en el fútbol europeo desde su debut con 16 años en el Rennes de Francia. Se trata de uno de los proyectos con mejor horizonte y el Real Madrid consiguió ficharlo por 40 millones de euros el pasado verano.Su adaptación no pudo haber sido mejor. Sin ser un titular indiscutido, fue sumando minutos de mucha calidad y Ancelotti realizó una magnífica gestión de su tiempo en el campo para no ahogar al chico frente a la incesante presión de resultados de un equipo como el Madrid.La compostura, energía y habilidad del mediocampista resaltan en su juego y, en los 160 minutos que estuvo en el campo contra el PSG, Chelsea y City, el Madrid metió 9 goles y recibió 2 en contra. A diferencia de los 440 minutos que pasó en el banquillo en estos partidos en los que su equipo concedió 9 goles por solo 5 a favor.Rodrygo es otra de las jóvenes promesas que esta temporada tomó una amplitud determinante en el equipo. No solo aumentó su producción goleadora, metiendo 9 goles y dando 9 asistencias esta temporada, sino que se convirtió en el hombre de las citas importantes en Champions y Liga.El brasileño fue una apuesta del Madrid, que pagó 54 millones de euros al Santos cuando Rodrygo tenía apenas 17 años y un puñado de partidos en primera división.Una situación similar a la de Vinícius, que llegó a Chamartín con 18 años y una mochila de 45 millones de euros en la espalda que el Madrid había pagado al Flamengo. La temporada actual es la de absoluta explosión del talento de Vini, que en sus tres temporadas pasadas en el Madrid sumaba 15 goles y 19 asistencias, y solo en este curso metió 21 goles y dio 16 asistencias.Esta política de fichajes suma también otros éxitos como los de Federico Valverde, el uruguayo de 23 años que fue pescado proveniente del Peñarol en la adolescencia. Marco Asensio es otro ejemplo: el mallorquín que llegó con 20 años al equipo y que, pese a ver su carrera truncada por una lesión de rodilla, esta temporada vio un subidón de rendimiento con Ancelotti.Se ha de reconocer en esta estrategia la visión de Florentino Pérez que vio como su equipo no iba a poder seguir compitiendo financieramente con los “clubes estado” , como el Manchester City y el PSG, por las estrellas más grandes del planeta fútbol. En cambio, decidió apostar por la detección de talento joven y ahora recoge los frutos de aquellos proyectos de largo plazo.Al mismo tiempo que los jóvenes del Madrid cargan con el equipo, otros jugadores de calidad, experiencia y mayor renombre siguen en las gradas tratando lesiones y bajos rendimientos que los alejan de mayor protagonismo: Hazard, Bale, Isco o Marcelo ya no son tomados en cuenta por Ancelotti.La sangre joven del Real Madrid parece haberse hecho un hueco finalmente en el equipo y ya marcaron una temporada para el recuerdo de todos los madridistas.