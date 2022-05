El Museo Histórico Local acoge hasta el 30 de octubre una exposición temporal de cupones de la ONCE

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Cultura, ha completado este sábado loscon la apertura de la exposición temporalque podrá visitarse hasta el próximo 30 de octubre en el Museo Histórico de Montilla, situado en la antigua Fábrica de la Luz, en la Calle Rita Pérez.Una selección de cupones desde 1935, propiedad del coleccionista local Manolo Caracuel, así como diferentes materiales aportados por la ONCE, componen esta muestra que viene a dar continuidad a ese objetivo trazado de complementar con exposiciones temporales los fondos habituales del museo, gestionado por la Asociación Agrópolis y abierto al público todos los sábados y domingos, de 10.00 a 12.00 del mediodía.En la inauguración de esta exposición, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha querido remarcar “el esfuerzo que hay detrás de cada una de estas exposiciones tan curiosas por parte de los componentes de Agrópolis". La edil hizo extensivo su agradecimiento a la ONCE, que ha estado representada en este acto por un grupo de sus trabajadores en Montilla.Con el material mostrado, la exposición hace un recorrido por la evolución física de los cupones. Los más antiguos se remontan a 1935, con una colección de 15 cupones de actores de la época editados por las asociaciones El Porvenir y la Hispaliense, germen primitivo de la ONCE, que surgió de la fusión de hasta cuatro colectivos, según ha explicado Manolo Caracuel.La exposición se completa con materiales que reflejan la evolución que ha tenido en España la escritura en braille, desde los sistemas más antiguos que se manejaban en la ONCE en su creación, durante 1939, hasta las nuevas tecnologías actuales. “Pretendemos visualizar parte de los materiales que ayudan a que las personas con discapacidad visual tengan plena autonomía en su vida cotidiana”, ha comentado Julia García, directora comarcal de la ONCE.