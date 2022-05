Montilla conmemora el Día de los Museos con jornadas de puertas abiertas y dos exposiciones temporales

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Montilla dará inicio mañana a los actos conmemorativos del Día Internacional de los Museos, una celebración con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de los museos para el enriquecimiento de las culturas y el desarrollo de la paz entre los pueblos. Jornadas de puertas abiertas, exposiciones de obras que hasta ahora no han sido mostradas en público o actividades temporales son algunas de las propuestas que acogerán el Museo Garnelo, el Museo Histórico o la Casa del Inca.En el caso del Museo Garnelo, la actividad central del Día de los Museos será la presentación, en el marco del programade la Asociación de Amigos del Museo Garnelo, deuna obra realizada por José Santiago Garnelo y Alda en el año 1893 y que nunca antes se había expuesto al público.El acto de presentación tendrá lugar mañana, en el patio de la Casa de las Aguas, a las 20.00 de la tarde, y correrá a cargo de Elena Bellido, doctora en Historia y autora del Plan Museológico del Museo Garnelo. Durante la presentación, Bellido desvelará, fruto de su investigación, datos desconocidos sobre esta interesante obra que realizó Garnelo en un momento crucial de su carrera artística y que permanecerá expuesta en el Museo Garnelo hasta el próximo 19 de julio.Por su parte, la Asociación Agrópolis, alma máter del Museo Histórico Local, continuará con sus exposiciones temporales habituales en la planta baja del edificio con una curiosa muestra sobre la historia de la ONCE, la organización que, desde 1939, viene celebrando sorteos con el objetivo de recaudar fondos para la integración social de los invidentes españoles.La exposición planteada muestra cupones de todas las épocas por las que ha pasado la institución, incluidos aquellos años en que se celebraban rifas a nivel local por distintas sociedades de discapacitados, además de mostrar información básica sobre la fundación y desarrollo de la ONCE o la influencia de Luis Braille en la integración de las personas invidentes en el curso de la sociedad. Esta exposición, que se inaugurará en la jornada del sábado, a las 10.30 de la mañana, se mantendrá expuesta hasta el próximo 30 de octubre.Finalmente, dentro de las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, destacan las visitas comentadas que tendrán lugar en los tres museos montillanos tanto el sábado como el domingo.El sábado 21 de mayo, las visitas comentadas comenzarán a las 10.30 de la mañana en el Museo Histórico Local, y se trasladarán a las 12.30 del mediodía hasta el Museo Garnelo, mientras que a las 18.00 de la tarde será el turno de la Casa del Inca Garcilaso. El domingo, las visitas serán a las 10.30 de la mañana en el Museo Histórico y a las 12.30 del mediodía en el Museo Garnelo.