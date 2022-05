El Ayuntamiento y el colectivo Down Córdoba fomentan la realización de prácticas laborales en el Consistorio

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Down Córdoba han suscrito esta mañana un convenio que permitirá que los socios de la entidad provincial puedan realizar prácticas laborales en dependencias municipales. De esta forma, el joven montillano Miguel Ángel Polo será el primer beneficiario de esta nueva línea de colaboración que, como ha destacado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se inicia sin una fecha de finalización "para que sean más las personas que puedan realizar prácticas laborales en el Ayuntamiento".Según ha explicado el primer edil montillano, el convenio suscrito hoy es fruto del trabajo desarrollado hace ahora dos años, justo antes de la pandemia, para facilitar que los socios de Down Córdoba puedan realizar sus prácticas laborales dentro del Consistorio montillano, mostrando "lo mucho que estas personas tienen para aportar a la sociedad".Para ello, según detalló Llamas, los técnicos municipales del área de Recursos Humanos y Deportes han trabajado de forma coordinada con Down Córdoba pues los beneficiarios de estas prácticas laborales contarán durante todo el proceso con una persona de apoyo que les acompañe en el desarrollo de sus funciones, que en el caso de Miguel Ángel Polo tendrá lugar en las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes."El Ayuntamiento estará coordinado y apoyado por la entidad en todo momento ya que como administración, y para incorporar a estas personas con éxito, también debemos formarnos nosotros”, ha señalado el alcalde montillano, quien agradeció el trabajo de Down Córdoba para favorecer la inserción laboral de un colectivo que "es un ejemplo por su ilusión, su empeño y sus ganas de trabajar”.En este sentido, el presidente de Down Córdoba, José Fabián Cámara, ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento de Montilla por favorecer la inserción laboral de las personas con Síndrome de Down a través del desarrollo de estas prácticas laborales, si bien ha reconocido que aún queda mucho que avanzar para garantizar su inserción laboral."Para nosotros es una gran alegría poner en marcha este convenio porque el empleo es uno de nuestros grandes objetivos y que sea una administración pública quien dé esta oportunidad, aunque es cierto que la contratación en el sector público es difícil por los requisitos que este tipo de empleos requieren", ha puntualizado Cámara, si bien ha considerado que es un paso importante de cara a normalizar la presencia de personas con discapacidad en un puesto de trabajo.Una oportunidad laboral que, como ha reconocido Miguel Ángel Polo, es una experiencia "muy buena y chula", a la que se enfrenta con gran ilusión ante la posibilidad de desarrollar su actividad laboral dentro del ámbito deportivo y administrativo de las instalaciones deportivas municipales.Miguel Ángel Polo Cabello se convirtió en 2018 en uno de los ganadores del concurso nacional, una iniciativa que le permitió conocer en persona al rey Felipe VI. Comenzó sus estudios en el CEIP San Francisco Solano, para después formar parte del Colegio San Luis y San Ildefonso, y continuó su camino en el IES Inca Garcilaso.A lo largo de su trayectoria formativa, siempre ha mostrado gran interés por multitud de actividades, entre ellas destacan la informática, en la que ha querido formarse a conciencia, y los deportes como el baloncesto (perteneciendo al Club Baloncesto Montilla).