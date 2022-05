Buzón del Lector | Hasta siempre, amigo

GONZALO PÉREZ PONFERRADA

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO





se hace eco en sude una carta abierta remitida por el periodista montillano Gonzalo Pérez Ponferrada, director del diario, sobre el. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Antonio, me acaba de llamar nuestro buen amigo común Juan Pablo Bellido, editor de, para decirme que te has muerto. Y la verdad es que tengo que decirte que no me lo creo, que es imposible. Que hace dos días estabas aquí en Madrid, me llamaste para tomar una copa y yo, al final, por la vorágine del periódico nuevo que estamos lanzando, tuve que decirte que no, que estaba hasta arriba de trabajo y que ya nos veríamos la semana que viene, que pensaba bajar a Sevilla.Y ahora resulta que este fin de semana era la única oportunidad que tenía para verte, para disfrutar contigo de esosque tanto nos gustan como aderezo de una buena conversación. Y ahora ya no te voy a ver más. Te has ido porque el puto destino te había condenado a irte antes de tiempo. Que te ibas a morir un día cualquiera…Te conozco desde que tengo 17 años, que fue cuando me diste la oportunidad de publicar un cuento en la Revista de Información Municipal del Ayuntamiento de Montilla. Y ahora tengo 60 años. Qué mordida más mortal nos da el tiempo…No apreciamos la naturaleza de los verdaderos segundos que van pasando por nuestras vidas. Así, de olvidadizos con los pequeños detalles del pasado, vamos viviendo hasta que se acaba. Espero que haya algo al otro lado, amigo López, para que cuando me toque, pueda ir a buscarte y volver a tomar un par de buenosen cualquier terraza de verano. Hasta siempre, amigo.