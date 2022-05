Aguas de Montilla atiende a medio centenar de familias vulnerables a través de su fondo social de 8.000 euros

Convenios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Aguas de Montilla, la empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Montilla e Hidralia para la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y depuración en la localidad, ha reforzado durante el último año sus alianzas y su implicación social con el objetivo de impulsar un desarrollo equitativo y sostenible del municipio. Una medida que ha beneficiado a casi medio centenar de familias montillanas en riesgo de exclusión social.De este modo, con la intención de no dejar a nadie atrás en la transformación verde de la localidad, el año pasado Aguas de Montilla duplicó el fondo social con el que cuenta en el municipio para sufragar el recibo de agua a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Un recurso que se ha ampliado hasta llegar a los 8.000 euros y que ha servido para hacerse cargo de las facturas de las familias que han acreditado, a través del Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Montilla, que no pueden abonarla ante su situación de riesgo.En total han sido 47 familias en riesgo de exclusión social las que se han acogido a este fondo, resaltando además que no se ha realizado ningún corte de suministro a personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad. El objetivo de estas medidas es el de luchar contra la pobreza hídrica y la vulnerabilidad económica en la que se encuentran algunos ciudadanos de la localidad, con la intención de garantizar el suministro de agua a toda la población.No hay que olvidar que Aguas de Montilla tiene establecido diferentes mecanismos de ayuda y protección para aquellos usuarios que se encuentran en un momento económico complicado, contando con distintos compromisos de pago diseñados a las posibilidades de los usuarios para facilitarles su abono o el fraccionamiento de la deuda.Por otro lado, Aguas de Montilla ha continuado renovando y ampliando los diferentes convenios que tiene para apoyar la actividad de los colectivos y entidades locales. De esta manera se está haciendo un esfuerzo por promover hábitos de vida saludable entre los más jóvenes con la promoción del deporte siempre vinculado a valores de igualdad.