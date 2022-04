Remedios Fariñas | El amor

REMEDIOS FARIÑAS

La ciencia dice que el amor se compone de una serie de neurotransmisores, hormonas y feromonas que, mediante un número de procesos, se activan cuando encontramos a la persona que creemos ideal. Este proceso implica distintas partes del cerebro humano como el hipotálamo, la corteza o la amígdala.Los investigadores han descubierto que en nuestro cerebro ocurre algo similar que con las sustancias psicoactivas: el ser humano, cuando se enamora, crea en su cerebro serotonina, la hormona de la felicidad, además de oxitocina y dopamina. Este coctel de hormonas nos hace sentirnos felices cuando estamos enamorados e infelices cuando se deja la relación.Sin embargo, definir el amor es realmente complicado, pues hay diferentes tipos de amor y, además, está socialmente influenciado y hay muchas formas de enfocarlo. Así, el amor viene determinado por la sociedad a la que pertenece e intervienen creencias, tabúes, costumbres...Como consecuencia de esto, nuestra sociedad nos presenta el amor romántico, que es meramente patriarcal, por lo tanto, nos ofrece el modelo heteronormativo enfocado al matrimonio y a la familia. Coral Herrero, escritora feminista, lo define de esta forma: “El amor romántico es un producto cultural, un conglomerado de relatos, leyendas, mitos, cuya estructura se repite en todas las sociedades patriarcales. Los héroes y las heroínas siguen siendo los mismos: mujeres y hombres heterosexuales que, tras luchar contra una serie de obstáculos, logran reunirse con su amado o amada”.Desde mi punto de vista, el amor es algo más que todo eso. Es una sensación que nos traspasa el alma, es un vacío que es necesario y urgente llenar y que solo se consigue estando con la persona de la que te has enamorado. Es una urgencia, un sinvivir, un desasosiego que te rompe el corazón hasta que estás con la persona a la que amas.Es tan difícil escribir sobre el amor, sobre este sentimiento que a la vez que nos da la vida y te mata si no es correspondido… Hay pocas experiencias en este mundo que te impactan y te cambian la vida y que te llevan a una crisis existencial si te rompen el corazón.Cuando llega el desamor a la vida se percibe un intenso dolor emocional: es como un duelo, todo alrededor se tambalea, se desploma el mundo, tu mundo. Todo te recuerda a la persona a la que amas y a la vez idealizas. La tristeza de no encontrar nada en la vida que te haga feliz y de la soledad no querida, no aceptada.No es fácil escribir sobre el amor y el desamor, pero ¡qué maravilla! Enamorarse y desenamorarse. No hay ninguna sensación en el universo como la primera y no hay mejor manera de crecer como la segunda. Lo dicho, ¡el amor es maravilloso!