Los 7 jugadores con más goles en la historia del fútbol

Jugador con más goles de la historia de la Liga Española



Cristiano Ronaldo con 311 goles en 299 partidos

Telmo Zarra con 251 en 277 partidos disputados

Hugo Sánchez con un récord de 234 goles en 347 partidos

Raúl Gonzales que acumulo 228 goles en 550 partidos

Alfredo di Stéfano con 227 goles en 329 partidos

Cesar Rodríguez con 221 goles en 353 partidos

Enrique Castro quien disputó 448 partidos marcando 219 goles

Manuel Fernández que reúne 212 goles por 278 partidos disputados

¿Quién es el jugador más goleador de la historia?



7 jugadores con más goles en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo con 810 goles marcados Josef Biscan con un marcaje de 805 goles Romario que reúne 772 goles Pelé con 767 goles Lionel Messi, ganador del balón de oro y reuniendo 761 goles Ferenc Puskas quien posee un récord de 741 goles Gerd Muller con 735 goles

Consejos para pronosticar los resultados de un partido de fútbol



Estudia los resultados de los últimos partidos de los equipos a enfrentarse

Determina si los equipos han disputado algún partido de fútbol anteriormente, quién ha sido en ganador y cuál fue el marcador final

Estudia los datos de rendimiento del equipo

Echa un vistazo a las alineaciones y al desempeño de los jugadores de forma individual

