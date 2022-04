El Bruni Glass Iberia Montilla roza la victoria en Cabra

Ficha técnica



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Con la miel en los labios. Así se quedó el Bruni Glass Iberia Montilla tras el encuentro disputado este pasado fin de semana en Cabra. Un duelo vibrante y que podía suponer un paso adelante vital en las aspiraciones dede los de Agustín Leiva, que saltaron a la cancha egabrense sin complejos y queriendo aprovechar la buena inercia de las jornadas recientes. Todo ello, además, pese a tener importantes bajas.El choque comenzó con ventaja visitante, que se apuntaba los primeros parciales a su favor gracias al buen desempeño interior de Cristóbal Núñez y Agu Mora. Por su parte, Antonio Ruiz y Fran Algaba dejaban el sello exterior. Mejoraría los locales en el segundo periodo, aunque ningún equipo conseguía estirar su renta en el luminoso, con lo que se llegó al descanso con 28-29 a favor del Bruni Glass.De este modo, el segundo acto fue un calco del primero. Mejores sensaciones montillanas en el reinicio que le daban una ventaja de cuatro puntos para afrontar los diez últimos minutos. Sin embargo, ahí volvió a apretar Cabra para igualar la contienda y enviar el duelo a la prórroga, donde el intercambio de golpes no cesó. A falta de 23 segundos, un triple del Bruni Glass ponía al equipo dos arriba. No obstante, la suerte no jugó a favor en la última acción del partido, ya que un triple a tablero de los locales les acabó dando el triunfo por 72-71.Maiz (-), Sánchez (-), González (2), Gómez (5), Gómez (16), Pozo (9), Bujalance (-), Mor (22), Medina (15) y Osuna (3).José Guillén (8), Cristóbal Núñez (16), Rafa Luque (-), Miguel Bellido (2), Fran Algaba (12), Antonio Ruiz (14), Agu Mora (12), Juanjo Muñoz (3), Torreblanca (2) y Rafa Sánchez (2).8-12, 20-17, 11-14, 18-14 y 15-14.Encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Provincial Senior Masculina de Baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Cabra.