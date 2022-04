CCOO considera una "aberración académica" que exista un solo orientador para atender al IES Emilio Canalejo

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha puesto de manifiesto la necesidad de triplicar la plantilla de profesionales que atienden a la diversidad en los centros escolares para dar respuesta a las necesidades del alumnado. Con ello, ha señalado el sindicato, se pretende acabar con situaciones "aberrante" como la que se registra en el IES Emilio Canalejo de Montilla, con un único orientador para atender a sus 1.100 estudiantes.Según el secretario General de este sindicato, Francisco Cobos, harían falta unos 160 orientadores escolares solo para poder dar cobertura a la población escolar actual, a los que habría que añadir profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL) y Técnicos de Integración Social (PTIS), así como personal sanitario (médicos y enfermeros) y educadores sociales.“Sin recursos económicos y sin recursos humanos no puede haber incluso. Hace falta dotar a los centros públicos de medios materiales y humanos porque estamos hablando de un espectro muy amplio de necesidades: Autismo, Hiperactividad, Déficit de Atención, discapacidad física, sensorial o intelectual, etc. y necesitamos personal formado porque no todos los niños y niñas necesitan los mismos apoyos y los mismos recursos”, remarcó el responsable sindical.Así, CCOO ha asegurado que los equipos de orientación educativa (EOE) están “absolutamente saturados” y “no son capaces de atender las necesidades que generan los centros en Educación Infantil y Primaria porque un solo orientador lleva hasta 7 ú 8 colegios” y esto tiene una importante repercusión sobre los escolares, ya que “no están siendo capaces de sacar su máximo rendimiento educativo, emocional y afectivo porque los orientadores no tienen capacidad de llevar al día los dictámenes e informes”.“Cuando hacemos visitas a los centros vemos la desesperación de verdaderos profesionales que aman su trabajo, porque ser orientador o profesor de PT o AL es un trabajo enorme y gratificante pero muy duro, porque no pueden dedicar el tiempo que los niños y niñas necesitan. En el IES Emilio Canalejo de Montilla una sola orientadora atiende a 1.100 estudiantes. Una verdadera salvajada, una aberración académica”, afirma Cobos quien explica que la falta de orientadores en las primeras etapas educativas impide evaluar correctamente a muchos alumnos, que "abandona los estudios solo porque no han tenido la atención que necesitaban".En este sentido, el responsable de Pública Docente del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Manuel Luna, exigió a la Consejería que cumpla la norma. “La LOMLOE reconoce el derecho fundamental a la inclusión y habla que esa inclusión se llevará a cabo dotando de recursos a los centros educativos”.Por otra parte, la especialista en Atención a la Diversidad Eva Rodríguez criticó que la falta de medios y de organización de los recursos está provocando continuos desplazamientos de los profesionales. “La Junta, en el mes de junio, puede organizar perfectamente todos los recursos de los especialistas para atender a este alumnado pero llega septiembre y nos encontramos con PT o AL a los que se les asigna un centro y los desplazan, incluso con su plaza definitiva, por lo que no pueden hacer el trabajo planificado”.Rodríguez apuntó que el argumento de la Junta es que el personal especializado “está a disposición de la administración y en cualquier momento a un orientador, a un PT o a un AL les pueden decir que se vayan a otro centro a trabajar pero esto es poner parches y es un desbarajuste que está consiguiendo que estos profesionales cada vez estén más desmotivados”.