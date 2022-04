CCOO celebra una asamblea para analizar la reforma laboral y su aplicación en sectores "más sensibles"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La sede de CCOO en Montilla acogió ayer por la tarde una asamblea informativa dirigida a trasladar a los representantes sindicales y trabajadoras las principales líneas de mejora de la nueva reforma laboral y, especialmente, su aplicación en sector muy sensibles para la economía andaluza como es el caso de la agricultura. La secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, analizaron las principales herramientas con las que se dota esta reforma para frenar la temporalidad."Es necesario que los trabajadores sean conscientes de la importancia de una reforma que gana en derechos, pero es necesario que se conozca para que los reclamen en sus empresas", indicó Borrego, quien destacó que se trata de la primera reforma laboral consensuada por la parte social, la patronal y el Gobierno "y en la que no solo no se pierden derechos, sino que se incrementan".En este sentido, la secretaria general de CCOO en la provincia aseguró que la nueva contratación y la ultraactividad, la negociación colectiva y los ERTE "van a permitir que se acaben con los trabajadores pobres que trajo la reforma de Rajoy". "Ahora es el momento en que los trabajadores defiendan sus derechos y se transforme socialmente las relaciones laborales en nuestro país", manifestó.Por su parte, Aurelio Martín aseguró que la piedra angular de la reforma es "combatir la temporalidad atacando directamente a la línea de flotación de la anterior reforma gracias a que los sindicatos tendrán mayor poder de negociación y control de la organización del trabajo, además de limitar los despidos". ""En esa lucha contra la temporalidad, cobra especial importancia en sectores como el agrario, especialmente sensible en Andalucía. Esto se ha recogido en la reforma y un real decreto posterior, con el que se recogía la desvirtuación que había en el caso del sector agrario", indicó Martín.