Carmen García Tejera | Las maravillas

Ficha técnica



MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERA

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Elena Medel (Córdoba, 1985) irrumpió con fuerza en el mundo de la poesía desde muy joven, aunque también ha cultivado el ensayo. Recientemente se estrenó en el ámbito de la narrativa con, una novela que obtuvo en 2021 el X Premio Francisco Umbral.Se trata de una obra tan compleja como sugerente que se desarrolla entre Córdoba y Madrid, desde 1969 a 2018, y se centra en la azarosa vida de dos mujeres, María y Alicia (abuela y nieta) quienes –sin relación entre ellas y en épocas diferentes– se desplazan desde su Córdoba natal hasta Madrid en busca de unas mejores condiciones de vida. Hay que sumar un tercer personaje femenino, el de Carmen (hija de María y madre de Alicia), con menor presencia en la historia, que sirve de nexo entre ambas, aunque siempre desde la lejanía de Córdoba.¿Puede afirmarse –como se nos indica en la contraportada– quees “una novela sobre el dinero”? Sin duda: más concretamente sobre la carencia del dinero y sobre sus efectos en la vida de quienes la sufren. Pero solo como un punto de partida que se va ramificando en muy diversas situaciones, reflexiones, actitudes y comportamientos.Tanto María (a finales de los sesenta) como Alicia (ya en el siglo XXI) dejan Córdoba y se trasladan a Madrid: la primera en busca de un medio de supervivencia; en pos de su propia independencia la segunda. Las duras condiciones de vida en Madrid convierten a María en una mujer fuerte, capaz de descubrir por sí misma que su libertad personal y su independencia son sus bienes más preciados.Sin embargo, operan de forma diferente en Alicia que –con un carácter complicado y permanentemente atormentada por el suicidio de su padre, lo que la privó de disfrutar de una mejor posición económica– termina acomodándose a la tediosa rutina de quien solo aspira a sobrevivir.La vida de María y Alicia se desarrolla en una compleja trama de estructura circular (comienza la mañana del 8 de marzo de 2018 y finaliza en la tarde del mismo día) que rompe la cronología de los acontecimientos mezclando el pasado con el presente: Córdoba con Madrid, una especie de puzle cuyas piezas –cada uno de sus once capítulos– hay que encajar debidamente en su lugar adecuado.El desarrollo de la obra nos va mostrando algunos sucesos claves en este periodo de casi 50 años que a su vez se intercalan con otros momentos que marcan la vida personal de ambas protagonistas. Al mismo tiempo vamos conociendo sus propios comportamientos, sus reflexiones, sus aspiraciones y sus actitudes en torno a cuestiones como la maternidad (sobre todo la no deseada), la familia (a la que prácticamente han renunciado), el compañerismo, la solidaridad, la amistad, las relaciones de pareja y, en general, sus encuentros y desencuentros con los hombres…Muy singularmente esta novela (con un marco socio-histórico muy bien trazado) refleja la posición de la mujer en la sociedad a lo largo de estos años, aunque más que los avances conseguidos en general nos interesa constatar qué repercusión han alcanzado tanto en María como en Alicia.¿Comparten abuela y nieta algo más que un acento cordobés y un peculiar mentón? Un cruce fugaz entre ambas pudo haber propiciado un conocimiento que no se llega a producir. Aunque el punto de partida de María y de Alicia es similar, cada una marcha por un sendero diferente: la manifestación del Día de la Mujer no interesa a Alicia, que ese día “avanza sin saber muy bien a dónde”.María, sin embargo, la esperaba con impaciencia. En contraste con la apatía de su nieta, se pregunta al regresar a su casa: “Todo lo que ha ocurrido, ¿mereció la pena?”. Y llega a la conclusión de que “todo, desde el principio, sin obviar nada”. Una misma sangre. Dos casos casi idénticos que, sin embargo toman caminos divergentes.El folleto que anunciaba la manifestación tiene un lema: “¡Escuchemos la voz de las mujeres!”. Voces diferentes, en todo caso, que Elena Medel nos hace llegar con gran nitidez en su primera novela. Sí; ciertamente es necesario escuchar, prestar más atención a cada una de esas voces.Elena Medel.Anagrama. Narrativas Hispánicas.Barcelona.2020.978-84-339-9908-5.