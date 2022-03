Montilla reclama una moratoria en la construcción de megaproyectos de plantas solares por su alto impacto

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche su adhesión a la iniciativa legislativa municipal impulsada por Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), para la moratoria temporal de la instalación de nuevas plantas de energía renovables de grandes dimensiones en Andalucía hasta el desarrollo de aquellas medidas legislativas necesarias que reduzcan su impacto en el medio ambiente y la biodiversidad del territorio.La propuesta, impulsada con el apoyo unánime del Consejo Local del Medio Ambiente, reclama una planificación previa, con el fin de designar en Andalucía aquellas zonas que es necesario preservar y excluir de estos proyectos gigantes de renovables por su alto impacto medioambiental."Es necesario favorecer esa transición hacia la energía sostenible, pero no a costa de todo lo demás, y consideramos que estos megaproyectos tienen un gran impacto en el patrimonio y la biodiversidad del territorio, afectando negativamente a la agricultura y ganadería", señaló la teniente de alcalde de Medio Ambiente, la socialista Raquel Casado, quien defendió la creación de un modelo energético distribuido donde sean los pequeños productores los que generen energía para su autoconsumo.En este sentido, la edil de IU María Luisa Rodas señaló que, frente a un modelo de energía sostenible basado en el autoconsumo gracias a la instalación de plazas fotovoltaicas en las cubiertas de los inmuebles, estos proyectos "vienen a reproducir el modelo de grandes oligopolios energético"."La idea de favorecer las energías renovables no es que las grandes energéticas busquen el negocio en la explotación de campos y prados para producir por encima de las necesidades del territorio, por eso es necesario regular este nuevo modelo", indicó Rodas.De este modo, la iniciativa legislativa municipal persigue una suspensión temporal de este tipo de instalaciones hasta la entrada en vigor de la planificación territorial de los proyectos de energías renovables que establezca el Plan de Transición Energética de Andalucía.Una propuesta que, sin embargo, no contó con el apoyo del resto de los grupos municipales y concejales no adscritos al entender que dicha moratoria supondrá la paralización de proyectos que permitirán la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico del territorio."Queremos energía solar, pero lejos de nuestras casas", criticó el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, sobre la propuesta defendida por PSOE e IU, a la vez que aseguró que este tipo de proyectos no solo abren la posibilidad a generar empleo y desarrollo económico, sino que es una vía para "dar rentabilidad a las parcelas de unos agricultores que tan mal lo están pasando.Mientras tanto, el Grupo Municipal del PP se abstuvo al entender que el problema energético en la provincia de Córdoba no responde a una falta de regularización sobre la instalación de este tipo de plantas fotovoltaicas, sino a la "deficiente capacidad de la red de transporte de la energía, que ha provocado que muchos de los proyectos de renovables no salgan adelante".Por su parte, la concejala Ana Belén Feria trasladó la abstención de los cuatro concejales no adscritos al entender que la regulación de este tipo de instalaciones no depende de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno central. "En Montilla ya tenemos una herramienta como es el PGOU para la protección de nuestro territorio y su biodiversidad, por lo tanto no creemos que sea necesaria dicha moratoria cuando, además, es el Ministerio quien debe de legislar sobre dónde instalar este tipo de plantas", apuntó Feria.En concreto, la Campiña Sur Cordobesa cuenta con varios megaproyectos de huertos solares programados que alcanzan en su totalidad las casi 1400 hectáreas de los términos municipales de Montilla, Montemayor y Espejo, afectando a, entre otros, a los parajes de El Chorrillo, Dos Hermanas y el Manchón de los Navarros.