Montilla aprueba la nueva ordenanza de la Plusvalía, que reducirá la recaudación entre un 17 y un 22%

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Ayuntamiento de Montilla ha dado luz verde a la nueva ordenanza de la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, con la que se da respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de octubre y al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno aprobado un mes después para ajustar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a dicha jurisprudencia.La nueva ordenanza aprobada por el Consistorio montillano recoge una revisión al alza del tipo impositivo con el objetivo de reducir la merma de ingresos que se produciría de aplicar la nueva formulación. De esta forma, según detalló la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, el Consistorio ha optado por revisar dicho concepto "para evitar pérdidas de ingresos de entre un 30 y un 40 por ciento"."Con el objetivo de equiparar e igualar lo que se pagaba hace un año a lo que se va a pagar con la nueva formulación, se ha optado por incrementar el tipo impositivo en un 25 por ciento, aunque podíamos hacerlo hasta un 30 por ciento. De esta forma el Ayuntamiento tan sólo verá reducidos sus ingresos entre un 17 o un 22 por ciento, mientras que los ciudadanos pagarán lo mismo", detalló Rodríguez, quien subrayó que, además, se incluye una bonificación del 50 por ciento en el caso de heredar la vivienda habitual por fallecimiento.De esta forma, desde el Consistorio dan luz verde a una ordenanza que permitirán mantener en el mayor grado posible las cantidades que se venía recaudando a través de la segunda mayor fuente de ingresos para los ayuntamientos, por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y que en el caso de Montilla supone cerca de 350.000 euros año.Con todo, la nueva ordenanza no ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos municipales pues si bien desde PP e IU trasladaron su respaldo a la nueva normativa municipal de cara a paliar la merma de ingresos que supondría la nueva formulación de no revisar el tipo impositivo, Ciudadanos y los concejales no adscritos criticaron que se grave el bolsillo de los ciudadanos, si bien se abstuvieron "porque esta ordenanza es fundamental para cumplir con unos presupuestos municipales aprobados por unanimidad por el Pleno".