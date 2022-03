La última vez que Montilla se quedó oficialmente sin desfiles procesionales durante la Semana Santa

ANTONIO CARRASCO GONZÁLEZ

HISTORIADOR Y EXPERTO EN ARCHIVÍSTICA

Durante los albores de la Segunda República española, se produjo un paralelismo con la actualidad que obedece a causas dispares, aunque, en ambos casos, la Semana Santa acabó cancelada durante dos años consecutivos.Concretamente, este símil vino precedido de la celebración de unas elecciones municipales en España el 14 de abril de 1931, en las que la coalición de los partidos de izquierda, constituida previamente mediante el famoso “Pacto de San Sebastián”, firmado en agosto de 1930 en favor de la proclamación de un futuro régimen republicano, acabó venciendo en las ciudades más importantes de España, provocando la huida del monarca Alfonso XIII hacia Marsella, proclamándose al mismo tiempo la Segunda República Española en la mayoría de los ayuntamientos españoles.Durante los meses siguientes, se produce una sucesión de hasta tres gobiernos (los dos primeros fueron provisionales) formados mayoritariamente por partidos de izquierda. Sin entrar en mayores detalles, uno de sus objetivos prioritarios fue la separación entre Estado e Iglesia por el enorme poder que seguía atesorando el estamento clerical (por ejemplo, buena parte de la educación española estaba bajo el control de la Iglesia).Estos hechos llevaron a una quema masiva de conventos e iglesias por parte de radicales anarquistas en varias ciudades españolas durante el mes de mayo de 1931. El Gobierno no actuó con rigidez ante tales acontecimientos, al no querer mostrar el nuevo régimen republicano como un sistema reaccionario ante la opinión internacional.Esta creciente tensión entre Iglesia y poder central se acrecentó cuando quedó proclamada la Constitución de 1931, en la que se señalaban aspectos como la laicidad del Estado, la disolución de órdenes religiosas que mantuvieran un voto de obediencia a una autoridad distinta de la del Estado, o la prohibición de impartir la enseñanza bajo mandato de estamentos eclesiásticos.La violencia anticlerical llevó a la gran mayoría de hermandades a suspender las procesiones durante los años del primer Gobierno del régimen republicano, constituido tras las elecciones de diciembre de 1931, cuyo mandato se alargaría hasta noviembre de 1933.Esta decisión fue tomada por las propias cofradías, no por ninguna normativa impuesta por el Gobierno central. De hecho, en ciudades como la propia Sevilla, el Ayuntamiento republicano se mostró proclive a la celebración de los desfiles procesionales, pero las hermandades decidieron no procesionar aduciendo a la ola de laicismo presente en todo el país, y el peligro que suponía el hecho de poner en la calle una imagen de culto.Montilla se vería seriamente afectada, puesto que la Semana Mayor estaba en auge desde mediados de la década de 1910, gracias a la creación de una nueva “Corporación de Soldados Romanos” en 1913, quedando constituida como la primera formación musical montillana dedicada a los actos relacionados con la Pasión de Cristo; junto a la formación de la “Hermandad de Jesús de las Prisiones” un año después, la que se acompañaría del acto del Prendimiento durante la tarde del Jueves Santo en la Plaza de la Rosa.A partir de entonces, quedará constituida una bonita “rivalidad” entre la Hermandad de Jesús Nazareno, presente desde finales del siglo XVI, y esta nueva cofradía. Esto se atestigua en la implementación de nuevas tallas en sus correspondientes procesiones (como la incorporación delen la procesión del Jueves Santo en el año 1925, o la integración del Santísimo Cristo de la Yedra durante la estación de penitencia del Viernes Santo montillano en 1926), así como también está presente en la decisión de Manuel Jiménez León, hermano mayor de la Hermandad de Jesús de las Prisiones a partir de 1928, de prescindir del servicio musical ofrecido por la anterior corporación de romanos, para ofrecer al pueblo montillano los sones de la Banda del Regimiento de Zapadores de Guarnición de Madrid, dirigida por Pascual Marquina, que gozaba de un gran prestigio a nivel nacional; y crear, posteriormente, un nuevo cuerpo de romanos relacionado con la hermandad a partir de 1930, que no tardaría en llamar la atención a nivel provincial.Todos estos hechos acrecentaron la popularidad de la Semana mayor de Montilla. Sin embargo, la nueva situación política del país, enfrascada en una atmósfera más que complicada para el sector clerical, hizo que las hermandades montillanas suspendieran los actos públicos relativos a la Semana Santa de los años 1932 y 1933 por voluntad propia.No obstante, los cultos siguieron celebrándose en el interior de las iglesias, aunque la asistencia de fieles decayó, lo que hizo que el mundo cofrade se volviera a tambalear tras superar con muchas dificultades un siglo XIX en el que muchas hermandades quedaron disueltas por otro tipo de vicisitudes.Tras la celebración de unas nuevas elecciones generales en noviembre de 1933, la formación de un nuevo Gobierno conformado por partidos de derecha calmó las tensiones relacionadas con el aspecto religioso, puesto que aquellas reformas que afectaron a los intereses de la Iglesia quedaron suspendidas.Esta nueva situación posibilitó la vuelta de la Semana Santa montillana a partir de 1934, puesto que las hermandades consideraron que las salidas podían efectuarse con relativa seguridad, tal como acabaría sucediendo. Sin embargo, debido a ese “parón” de dos años, los desfiles procesionales se produjeron sin el esplendor que había caracterizado a nuestra Semana Mayor durante los años anteriores.Salvando las enormes diferencias existentes entre una y otra realidad, la situación actual no deja de ser similar a la vivida en 1934: tras dos años sin Semana Santa, todo parece indicar que la normalidad regresará al mundo cofrade, el cual ya se prepara con esmero y entusiasmo con objeto de que las hermandades montillanas vuelvan a lucir por las calles de nuestra ciudad.