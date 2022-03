Las mujeres representan el 80 % de los profesionales de los diferentes hospitales de Quirónsalud de Andalucía

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El 80 por ciento de los profesionales que trabajan en los hospitales Quirónsalud de Andalucía –Quirónsalud Córdoba; Quirónsalud Infanta Luisa, Sagrado Corazón, y Materno-Infantil en Sevilla; Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz); Huelva, Málaga y Marbella– corresponde a mujeres, prácticamente la misma cifra que en el área de Enfermería, que supera el 81 por ciento de mujeres, lo que muestra el papel fundamental de la mujer en los centros hospitalarios.La presencia mayoritaria de mujeres se produce en todas las áreas, tanto en los departamentos asistenciales como en los de Administración. La plantilla de los hospitales Quirónsalud de Andalucía, que supera en total las 3.000 personas, es mayoritariamente femenina en todas las secciones con 2.356 mujeres, incluyendo los comités de dirección de cada centro. En el Grupo Quirónsalud en Andalucía hay 66 mujeres en puestos directivos de un total de 120 lo que supone un porcentaje superior al 50 por ciento.Así pues, el incremento constante de mujeres en el ámbito laboral se refleja en la plantilla de los hospitales Quirónsalud, en los que se fomenta la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y se fomentan los méritos de la persona para el acceso al puesto de trabajo. Todos los hospitales Quirónsalud de Andalucía cuentan con su propio plan de igualdad en defensa de ésta entre los trabajadores.La jefa de servicio de UCI del Hospital Quirónsalud Córdoba, Isabel Quero, ha destacado con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer, que la presencia femenina en las jefaturas de unidades asistenciales de pacientes críticos es cada vez mayor, pero “todavía queda mucho camino por recorrer”.En este sentido, ha señalado que “amo mi trabajo, me encanta poder desarrollarme profesionalmente en cuidados intensivos, formo parte de un equipo maravilloso en un área que requiere mucha sensibilidad para dar todo lo mejor en beneficio de nuestros pacientes”.Por su parte, la directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Marbella, Davinia Cantero, ha afirmado que “no es fácil alcanzar el equilibrio entre el ámbito personal y profesional en nuestro sector. En mi caso, la posibilidad de promoción profesional ha sido posible gracias al soporte fundamental de mi entorno que siempre me han apoyado. Nuestra aportación en estructura empresarial es muy interesante porque las mujeres tenemos una capacidad innata para la gestión administrativa y de personal en la que buscamos siempre decisiones equilibradas. Creo que es un factor muy valioso”.Inmaculada Márquez Contreras, responsable del departamento de Atención al Paciente en el Hospital Quirónsalud Huelva afirma que "pertenecer como trabajadora al grupo Quirónsalud supone un orgullo puesto que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y se trabaja por el desarrollo profesional de todos, sin diferencias de género".Desde Sevilla, Elena Romero Conde, como responsable de Desarrollo de Personas de los hospitales Quirónsalud de Sevilla –Quirónsalud Infanta Quirónsalud Sagrado Corazón–, ha querido transmitir la filosofía Quirónsalud invitando a todo el mundo a formar parte de esta familia, donde “estamos comprometidos con unos principios libres de sesgos de género, con la confianza de fomentar una organización y una sociedad donde las mujeres y hombres cuenten con las mismas oportunidades”.La responsable de Personas y Organización en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Nazaret Núñez Pérez, asegura sentirse “afortunada de asumir una responsabilidad que implica la creación de un equipo humano fuerte y cohesionado. No solo siento un profundo orgullo al aceptar este reto profesional que siempre he soñado tener, sino también por el sentir de nuestras madres y abuelas al vernos convertidas en esa figura de mujer independiente, desempeñando roles que antes solo estaban permitidos a los hombres”.Desde Quirónsalud Málaga, Rosa Dios Burcet, Responsable Comercial, agradece el trabajo de profesionales y compañeras del hospital, en el que representan más del 70 por ciento, ya que su esfuerzo, profesionalidad y dedicación contribuyen a mejorar la salud de las personas. “Estos datos, dicen mucho del valor y respeto que se otorga a la mujer en Quirónsalud”, apunta.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.