La imagen no fue suficiente

Coria C.F. 1--0 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. no pudo sumar en Coria del Río. Los de Jesús Fernández, en un partido con alternativas en ambos lados, dieron la cara en todo momento ante el líder de la categoría. Sin embargo, un solitario gol de Salva Rivas al borde del descanso privó a los vinícolas de sumar en un campo sumamente complicado. Con esta derrota, los montillanos salen momentáneamente de las plazas que dan derecho a disputar la Copa Andalucía y mantienen la distancia con el descenso en siete puntos.El partido comenzó con ocasiones para ambos equipos. En primera instancia, Pedro Caballero remató a las manos del cancerbero a la salida de un córner. Justo después, un balón a la espalda de la defensa montillana lo recogió Rafa Toro que, en el mano a mano con Molero, perdió el duelo con una intervención por bajo del guardameta visitante.A los 10 minutos, un pase al costado de Adri Delgado lo aprovechó Gonzalo para realizar un disparo que Isco mandó a córner con dificultades. En estos primeros compases, los auriverde tocaban el esférico con buen criterio, buscando en todo momento alejar al plantel coriano de la zona de ataque. Pese a ello, pasado el ecuador del primer acto, el Coria comenzó a tomar el control.Molero tuvo que intervenir con una gran estirada al remate de Melchor. Llegados al minuto 37 de partido, dos paradas consecutivas del guardameta foráneo ampliaban sus registros positivos bajo palos. La insistencia local se amplió, con un disparo al palo tras un rebote dentro del área.El Montilla resistía con todo, aun así, el Coria se adelantó en el marcador. En la última acción del primer período, una falta al borde del área la ejecutó a la perfección Salva Rivas para establecer el uno a cero. Sin tiempo para más, llegó el descanso.Tras el paso por vestuarios, el segundo acto tuvo un inicio movido. La primera acción acabó con un penalti a favor del cuadro local. Salva Rivas tomó la responsabilidad del lanzamiento, errando su disparo al estrellarse el esférico en la base del poste derecho. El Montilla ganó una vida extra, el técnico auriverde movió su banquillo en busca de alternativas y con todo por decidir, ambos equipos se lanzaron en busca del gol.Primero fue el Coria, que, de nuevo, se topó con Molero en varias ocasiones. De igual modo, varios centros al área no encontraron rematador por muy poco. Al no sentenciar la contienda el equipo sevillano, los montillanos levantaron su mirada y tuvieron, en dos claras ocasiones, la opción de empatar.La más clara llegó a los 87 minutos de juego. Manolete disparo dentro del área, rechazó la defensa con dificultades y en boca de gol, ni Pedro Caballero ni Maleno consiguieron mandar el esférico dentro del portería; salvando la retaguardia coriana la acción in extremis.Ya en la última acción del encuentro, un pase entre líneas de Ezequiel encontró a Maleno dentro del área, realizando el capitán un disparo por alto que blocó Isco. Ahí murieron las esperanzas vinícolas. Tras esta acción, el colegiado señaló el pitido final.Como nota destaca, los canteranos Rafa Alcaide y Ezequiel, sendos jugadores del C.D. Apedem, tuvieron minutos con el primer equipo, sumando juventud e ilusión a un grupo de jugadores que tendrán la próxima cita para los montillanos será este domingo; a las 12.30 de la tarde, en el Estadio Municipal de Montilla ante el C.D. Alcalá.Isco, Cabana, Juan José, Ángel Manuel, Salva Rivas, Curro, Melchor, Melo, Cheikh, Rafa Toro y Jaime. También jugaron: Dani Romero, Enrique, Gonzalo, Dani Casado y Arias.Molero, Galisteo, Maleno, Caballero, Alfonso Carraña, Soto, Javi Ruiz, Adri Delgado, Luque, Gonzalo y Santi. También jugaron: Antonio Luque, Manolete, Rafa Alcaide, Álex de la Cruz, Ezequiel y Juanito.Salva Rivas (m. 45).Picos Paniagua, David (Huelva). Amonestó por parte local a Curro, Arias, Cabana, Juan José y Arias. En el bando visitante, los amonestados eran Gonzalo, Luque, Maleno, Adri Delgado y Alfonso Carraña.Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Guadalquivir de Coria del Río, ante unos 400 espectadores.