CCOO pedirá la mediación del Sercla si la patronal de vinos no convoca la mesa negociadora del convenio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba advierte que pedirá la mediación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) si la patronal de las industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras de Córdoba no convoca la mesa de negociación del convenio colectivo de inmediato.CCOO denunció el convenio colectivo en octubre de 2021, con dos meses de antelación a su vencimiento, como marca la normativa. Sin embargo, tres meses después del vencimiento del convenio la patronal sigue sin convocar la mesa negociadora con excusas vanas como que están decidiendo quiénes negociarán en su representación.“Con estos retrasos la patronal solo persigue ahorrarse las subidas salariales de las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial o que abandonan el sector, que no suelen reclamar a toro pasado las actualizaciones que le puedan corresponder en el nuevo convenio”, señaló el responsable de negociación colectiva del mencionado sindicato, José Carmona.En este sentido, CCOO apuntó que en el último convenio, los aproximadamente 500 trabajadores del sector hicieron un importante esfuerzo dada la difícil situación que atravesaban las empresas debido a la pandemia. “Ahora no vamos a aceptar excusas para negar a los trabajadores y trabajadoras una subida salarial justa”, apuntó Carmona.Por ello, el responsable sindical de Industria de CCOO Córdoba hizo un llamamiento a la patronal, para que actúe “con responsabilidad” y “se siente a negociar un convenio que permita las condiciones necesarias para el desarrollo del sector y de todos sus actores”.