Buzón del Lector | Agradecimiento al personal sanitario

Mª SIERRA PORTERO NAVARRO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Por medio de estas palabras queremos mostar nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios que han atendido a nuestro padre, recientemente fallecido, en la fase final de su vida. Y es que queremos personificar en su doctora, Inmaculada Pérez de Gracia; su enfermera, Encarni Cuenca; y la enfermera de Enlace, María del Carmen Rodríguez, todas de Atención Primaria, la gran labor que hacen al atender a los enfermos, muy especialmente cuando son terminales, y a sus familias.Estamos seguros de que no buscan premios, ni prestigio, ni halagos. Pero ha sido tan ejemplar la forma de involucrarse, su dedicación, su amabilidad, su disponibilidad, sus atenciones, sus consejos, su acompañamiento, su cariño y su humanidad que no se han limitado solo a realizar un trabajo bien hecho, sino que además han sido un puntal muy sólido para afrontar este duro trance. Por eso quisiéramos transmitirles públicamente nuestro agradecimiento por ser como son: sencillamente grandes profesionales y mejores personas.También hacer extensivo este agradecimiento al resto de profesionales tanto del Centro de Salud como del Hospital y el 061 que nos han atendido. ¡Qué sería de nosotros si no contáramos con esta sanidad pública! Todos debemos cuidarla y apoyarla porque, tarde o temprano, la vamos a necesitar.