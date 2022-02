La Diputación destina 281.000 euros a los municipios de la provincia para realizar proyectos medioambientales

Datos de la convocatoria de 2021

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes podrán concurrir desde hoy a la convocatoria de subvenciones para proyectos e iniciativas medioambientales que pone en marcha un año más la Delegación de Medio Natural de la Diputación de Córdoba, con una cuantía total de 281.000 euros.El responsable del área en la institución provincial, Francisco Palomares, ha incidido en que “el objeto de estas ayudas es dotar económicamente a los ayuntamientos para la realización de actuaciones para servicios públicos en materia de medio ambiente”.Palomares ha resaltado que “seguimos trabajando desde la Diputación, y de forma estrecha con los ayuntamientos, para hacer pueblos sostenibles, amables y medioambientales, porque ello repercute en el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.Esta convocatoria de ayudas cuenta con una Modalidad de Inversión, dotada de 200.000 euros; y otra de Gasto Corriente, con 81.000 euros de presupuesto. En la primera de las categorías, como viene siendo habitual, los conceptos subvencionados son aquellos referidos a la telegestión de riego de zonas verdes; limpieza, recuperación, puesta en valor y recuperación de pozos de titularidad pública municipal; limpieza de fuentes públicas, reforestación de zonas de interés municipal, mejora de zonas verdes municipales y deslinde de caminos.Asimismo, se consideran conceptos subvencionables en esta Modalidad A, todo lo correspondiente a la temática de vías pecuarias, observatorios astronómicos, jardines verticales, la recuperación de zonas degradadas y la adquisición de mobiliario urbano.En cuanto a la categoría de Gasto Corriente, se sufragarán actuaciones de sensibilización y educación ambiental municipal participativa, campañas, voluntariado ambiental y talleres relacionados con la prevención y el reciclaje de residuos, fomento del ahorro y consumo responsable de agua, energía y recursos naturales; fomento de energías renovables y recuperación y limpieza de entornos naturales.En esta modalidad B, se subvencionarán también proyectos en torno a la lucha contra el cambio climático, reforestaciones participativas, huertos sociales, actuaciones de protección de flora y fauna autóctona, higiene urbana, movilidad sostenible y actividades relacionadas con la calidad del cielo nocturno.Las modalidades de proyectos de inversión y gasto corriente serán compatibles entre ellas, no admitiéndose más de una solicitud de cada tipo por entidad local. La evaluación de los proyectos se realizará teniendo en cuenta, como criterios fundamentales, que estén incluidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible del municipio, el número de habitantes (se primará a los más pequeños), ser o no beneficiario en convocatorias anteriores, el factor despoblación y el coeficiente de aportación municipal.La cuantía máxima a subvencionar será de hasta un 80 por ciento, debiendo la entidad local solicitante manifestar que se hará cargo de la cuantía no subvencionable. Se establece una cuantía máxima de ayuda de 10.000 euros por beneficiario para actuaciones que se correspondan con una inversión y 5.000 para actividades que se correspondan con gasto corriente.En la edición de 2021, dentro de la Modalidad A, se subvencionaron 23 proyectos de otros tantos ayuntamientos por valor de 304.835 euros, de los que 189.000 euros pertenecían a presupuesto de la Diputación. Incluye actuaciones relacionadas con proyectos de recuperación de zonas verdes, adquisición de mobiliario urbano sostenible, mejora paisajística y vías pecuarias, entre otras.En cuanto a la Modalidad B, se subvencionaron un total de 22 proyectos por valor de 112.913 euros, de los que la Diputación ha aportado 81.000, y entre los que se incluyen cursos de jardinería, recuperación y limpieza de entornos y campañas de higiene urbana, entre otros.Esta convocatoria se encuadra dentro del Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidad: Logras que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles