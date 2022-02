FACUA critica la "inacción" de la Junta ante el estado de abandono de la Estación de Autobuses de Córdoba

A estas deficiencias señaladas por FACUA, se le suma el hecho de que el servicio de limpieza que trabaja para la estación se encuentre actualmente en ERTE parcial, "provocando que los baños públicos se encuentren cerrados en parte, mientras que aquellos que siguen abiertos se encuentran en muy mal estado de mantenimiento".



Una falta de atención que también es visible, recuerdan desde la asociación, en el servicio de Facturación "que cerró debido a la pandemia de covid-19 y que no ha vuelto a abrir", funcionando únicamente las consignas automáticas "pese a que debe existir una opción manual para equipajes grandes". La asociación de consumidores FACUA-Córdoba se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para denunciar el "estado de abandono" en el que, asegura, se encuentra actualmente la Estación de Autobuses de Córdoba. En concreto, la asociación advierte de la falta de mantenimiento de las instalaciones, con servicios cerrados por falta de personal o iluminación interior pésima.A estas deficiencias señaladas por FACUA, se le suma el hecho de que el servicio de limpieza que trabaja para la estación se encuentre actualmente en ERTE parcial, "provocando que los baños públicos se encuentren cerrados en parte, mientras que aquellos que siguen abiertos se encuentran en muy mal estado de mantenimiento".Una falta de atención que también es visible, recuerdan desde la asociación, en el servicio de Facturación "que cerró debido a la pandemia de covid-19 y que no ha vuelto a abrir", funcionando únicamente las consignas automáticas "pese a que debe existir una opción manual para equipajes grandes".





Deficiente información a los usuarios



Por otro lado, FACUA-Córdoba señala que el punto de información de la estación es prácticamente "inexistente". Pese a que el pliego de Prescripciones Técnicas de la estación recoge en su apartado A.1-3.C que "el kiosco de información deberá estar atendido por una persona formada durante todas las horas que la estación esté prestando servicio al usuario", lo cierto es que no existe un punto que dé una adecuada información a los usuarios.



"Esto está incidiendo de forma especialmente negativa debido a que al existir obras en las dársenas de la estación, los autobuses cambian de horario y frecuencia con más asiduidad de la habitual", apuntan desde la organización de consumidores.



Asimismo, en el análisis que ha realizado FACUA-Córdoba sobre las condiciones de las instalaciones se recoge además la situación de las cámaras de seguridad, que sólo permanecen en funcionamiento las pertenecientes a la zona de las dársenas.





"Esta carencia de seguridad se incrementa debido a la ausencia de vigilantes de seguridad debidamente cualificados y motorizados en la zona de parking, pese a que el punto 12 del pliego de Condiciones Técnicas obliga a ello, encontrándose el lugar totalmente desprotegido", recalca la asociación.



Inacción de la Junta





Por todo ello, FACUA-Córdoba critica la "inacción" de la Junta de Andalucía, "que lleva años sin promover un pliego de Condiciones Técnicas para la nueva adjudicación de la estación", que se produjo en el año 2019, aunque esta concesión actual pueda prorrogarse hasta cinco años más, como así establece el apartado 4 del actual Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



"No entenderíamos que la Administración pusiera como pretexto del mal estado de la estación la existencia de obras en el recinto, ya que estas sólo afectan a la zona de dársenas, mientras que el abandono y la falta de mantenimiento se está produciendo en todo el edificio", apuntan desde FACUA.



Asimismo, la organización de consumidores advierte que tampoco podría utilizar como excusa la baja utilización de las instalaciones, ya que actualmente los servicios provinciales de autobuses se encuentran prácticamente al 100 por cien de su operatividad.



Por otro lado, la asociación considera "alarmante" que la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio no haya detectado estas deficiencias o, al menos, no se haya pronunciado sobre el asunto tomando las medidas necesarias.



En este sentido, recuerdan, la normativa obliga a la concesionaria a presentar un informe trimestral, desde la fecha del contrato y durante toda su duración, donde se contemplen las actuaciones de conservación y mantenimiento realizadas durante el periodo correspondiente. "Resulta extraño que la Administración no haya detectado las irregularidades señaladas por la asociación, teniendo en cuenta que muchas de ellas vienen siendo denunciadas desde el año 2016 hasta en tres ocasiones", recuerdan.



Por último, FACUA-Córdoba lamenta la inacción de la Inspección de Transportes, adscrita a la Consejería, "que está permitiendo la vulneración de los derechos de los usuarios de la estación al no garantizar que la empresa concesionaria cumpla con sus obligaciones y no sancionarla conforme a la normativa vigente al detectar una vulneración de la misma".