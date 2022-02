El equipo de gobierno estudia impulsar una comunidad energética para abastecer el polígono de El Cigarral

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La urbanización del futuro polígono de Los Picos de El Cigarral, ubicado en la salida de Montilla junto a la carretera de Cabra y Nueva Carteya, no será una realidad a medio plazo. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, reconoció que pese a que el proyecto cuenta con toda la documentación necesaria y está técnicamente listo para su ejecución, la falta de una línea energética suficientemente potente y el alto precio que se prevé que alcancen los terrenos una vez urbanizados, "no lo hacen viable".En respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el futuro del polígono dada la falta de una partida propia en los nuevos Presupuestos Municipales para 2022, el alcalde de Montilla aseguró que, si bien en un proyecto en el que se está trabajando, "se debe retomar algunos aspectos antes de su desarrollo".En este sentido, Llamas apuntó que uno de los principales hándicaps a los que hacer frente es la necesidad de contar con una subestación eléctrica que garantice la potencia energética necesaria para dar servicio a unas instalaciones de este tipo. "Tener esta subestación supone una inversión de cinco o seis millones de euros, por eso se están barajando otras alternativas como es la creación de una comunidad energética", adelantó el primer edil.Con todo, de garantizarse la potencia energética necesaria, el proyecto deberá hacer frente a una segunda dificultad como es el alto coste que alcanzarían estos terrenos de desarrollarse tal y como se recogen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dadas los "altos estándares en servicios y equipamientos"."Nuestro PGOU adolece de no adaptarse a la nueva realidad ya que hace caso veinte años que comenzó a redactarse. Esto supone que desarrollarse según se contempla, sería unos suelos fuera de mercado", manifestó Llamas que, sin embargo, aseguró que de existir un interés específico por alguna empresa, se avanzaría con mayor determinación sobre este proyecto, si bien mientras tanto se aboga por desarrollar otras zonas industriales como el polígono de Canteras de Santa María o Llanos de Jarata.