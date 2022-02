¡Cómo hemos cambiado!

Montilla C.F. 2--0 Atco. Algabeño

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

18 puntos de los últimos 24 posibles han llevado al Montilla C.F. a girar su mirada en dirección ascendente. Los hombres de Jesús Fernández, en un año 2022 casi perfecto, volvieron a sacar una sonrisa a su hinchada al obtener un merecido triunfo por dos tantos a cero ante el Atco. Algabeño.Un doblete de Luque en la recta final de la contienda dio el premio a la insistencia y buen hacer de los vinícolas durante el partido. La paciencia para derribar el muro visitante, así como la seguridad defensiva –nuevo partido con la portería cero-, fueron claves en las filas auriverdes.De este modo, el encuentro comenzó con la entrada en el once titular de Galisteo, Chechu y Álex de la Cruz. Estas tres novedades con respecto a la jornada anterior no modificaron el esquema previsto por Jesús Fernández sobre el terreno de juego.Con todo ello, los primeros compases vislumbraban dos equipos valientes, buscando sendos contendientes el área rival. El Montilla, más pausado y elaborando su juego, mientras, el Atco. Algabeño frecuentó el juego directo y las jugadas a las espaldas de la defensa vinícola.Esta perspectiva permitió ver varios acercamientos, destacando en el minuto 26 una jugada combinativa entre Maleno y José Carraña que daba pasó a una pared entre Luque y Adri Delgado, errando este último el mano a mano ante el cancerbero foráneo. Corría el minuto 26 de juego.Poco después, un pase por alto de Adri Delgado permitió a Maleno enganchar un disparo raso que Jesús Vaca blocó bajo palos. Estas dos claras oportunidades hicieron retroceder al Algabeño, viéndose a un equipo visitante menos presente en facetas ofensivas con el paso de los minutos. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con la igualada inicial en el marcador.Tras el paso por vestuarios, la imagen del encuentro no varió. El Algabeño esperó agazapado a su rival, mientras el Montilla movía el esférico de un lado a otro buscando romper la muralla defensiva de los sevillanos. Javi Ruiz probó fortuna con un disparo que atajó el guardameta. Posteriormente, varios centros al área fueron despejados con dificultades por la defensa visitante.El gol no llegaba, los montillanos insistían sin suerte y su técnico, Jesús Fernández, movió fichas desde el banquillo. Un triple cambio a los 72 minutos de juego daba entrada al terreno de juego a Juanito, protagonista del centro que permitió abrir la lata a Luque.Un esférico al segundo palo que el ariete vinícola, en estado de gracia, mandó al fondo de las mallas. Era el minuto 79 de juego. La alegría se extendió en el Estadio Municipal cuando cinco minutos después, un balón en largo no era despejado por la defensa algabeña y Luque, tras tocar anteriormente Santi Vázquez, realizó una excepcional vaselina para establecer el cero a dos ante la estéril salida del guardameta.Doblete para Luque, que con este tanto alcanza su séptima diana en esta temporada. Con el partido sentenciado, el Montilla controló sin pasar apuros los compases finales de la contienda, sumando una nueva victoria al calor de su hogar. La próxima cita para los montillanos será este próximo fin de semana, ante la Unión Balompédica Lebrijana, en tierras sevillanas.Molero, Adri Delgado, Luque, José Carraña, Maleno, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Galisteo, Manolete, Chechu y Álex de la Cruz. También jugaron: Antonio Luque, Soto, Juanito, Santi Vázquez, Manu y Gonzalo.Jesús Vaca, Moi, Pino, Cáceres, Salva, Ciézar, Guisado, Jesús Vega, Raúl Vega, Molina, Jesús. También jugaron: Vicente, Bazán, Jero Baena y Nacho.Luque (m. 79);Luque (m. 84).Buendía Núñez, Gabriel (Jaén). Amonestó por parte local a Maleno, Adri Delgado, Javi Ruiz y al técnico, Jesús Fernández. Por el bando visitante, los amonestados fueron Jesús Vega, Raúl Vega y Jesús.Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante 500 espectadores.