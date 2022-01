Y los Reyes Magos pasearon por Montilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / I. TÉLLEZ

Allí esperaban un nutrido grupo de niños y adultos dispuestos a disfrutar del día más mágico del año aunque, si bien es verdad, este año el cortejo se mostró más comedido pues, a diferencia del pasado año, no hubo sirenas que anunciaran el paso de los Reyes Magos por las calles de Montilla.La comitiva formada por los tres coches de caballos encargados de trasladar a los Reyes Magos y sus pajes –acompañados por miembros del Grupo Romero, agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil– iniciaron un recorrido por Montilla de algo más de diez kilómetros de distancia, recorriendo la calle Corredera, Plaza de la Rosa, José de Los Ángeles, Gran Capitán, Felipe IV, Santa Brígida y Marqués de La Vega de Armijo.A continuación, la comitiva real continuó por Avenida de Granada, Paseo de Cervantes, El Coto, Pozo Dulce, Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Ronda del Canillo, Virgen de las Viñas, María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, y Puerta de Aguilar hasta alcanzar de nuevo el Ayuntamiento a las 19.00 de la tarde, una hora antes de lo previsto, ante las previsiones de lluvia.Ya en la Casa Consistorial, y desde la Alcaldía, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron al numeroso público que se congregó en la remodelada plaza del Ayuntamiento. Antes, los tres Reyes Magos visitaron el Belén Solidario que la asociación CordoClicks ha desarrollado en el salón municipal de San Juan de Dios, donde fueron los encargados de sacar las papeleteas ganadoras de los premios previstos para quienes han visitado esta muestra de playmobil.Tras ello, Sus Majestades de Oriente quisieron trasladar un mensaje a todo el pueblo de Montilla, y en especial a los pequeños, a través de una conexión en directo por las redes sociales municipales, donde dieron lectura, asimismo, a algunas de las cartas recibidas a lo largo de estos días.Una visita que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció a Sus Majestades de Oriente, a la vez que les animó para continuar llenando de ilusión y magia los hogares de la ciudad, especialmente tras el importante esfuerzo realizado por los más pequeños en la lucha por la pandemia.Asimismo, el primer edil mostró su satisfacción por el comportamiento de los montillanos que, cumpliendo con la llamada a la responsabilidad realizada por el Consistorio, evitaron generar grandes aglomeraciones al paso de la comitiva real.Precisamente, y con el objetivo de no favorecer que se pudieran generar conductas contrarias a las recomendaciones para evitar la propagación del covid-19, Melchor, Gaspar y Baltasar optaron por no realizar el tradicional lanzamiento de caramelos y reparto de regalos durante la cabalgata.