Las principales tendencias del juego online que hay que observar en 2022

1. Criptodivisas



2. Realidad virtual y aumentada (RV/AR)



3. Apuestas a los deportes electrónicos



4. Wearables



5. Apuestas sociales



Sky Betting tiene una función "Solicitar una apuesta" que permite a los clientes establecer una apuesta en grupo añadiendo dinero a una quiniela.

Superbet Group tiene un exitoso producto de comunidad en el que los usuarios siguen, desafían y comentan las apuestas realizadas por sus amigos.

Betbull tiene un producto en el que los usuarios publican sus apuestas para que otras personas también puedan apostar por ellas (Pilgrim denomina a este modelo "apostar con el rebaño").